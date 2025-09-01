Chloë Grace Moretz: Sie heiratet in Blau Partnerin Kate Harrison

Schauspielerin Chloë Grace Moretz heiratet nach sieben Jahren Beziehung und ließ "Vogue" bei der Anprobe der Hochzeitskleider spionieren. Auf Instagram zeigt sie sich als Braut in Blau.

Öffentliche Auftritte mit Partnerin Kate Harrison gibt es kaum. Dafür öffnete Chloë Grace Moretz bei der Hochzeitskleidanprobe die Türen.

Schauspielerin Chloë Grace Moretz (28) und die modelnde Fotografin Kate Harrison (34) haben "Ja" gesagt. Am Labor Day-Wochenende, ein amerikanischer Feiertag am 1. September, haben die Frauen den Bund fürs Leben geschlossen, wie die berichtet. Mit dem Fashion-Magazin sprach das Paar im Vorfeld seiner unkonventionellen Feier.

Das Paar, das seine Beziehung seit sieben Jahren weitgehend privat gehalten hat, trug sowohl Hochzeitskleider als auch besondere Outfits für die Party nach der Zeremonie, die von Louis Vuitton entworfen wurden. Der Tradition entsprechend sahen sich die Bräute in ihren Kleidern nicht vor der Trauung, obwohl sie zur Anprobe zeitgleich in Paris waren. Auch Moretz selbst teilte heute die privaten Aufnahmen in den .

"Worte können nicht ausdrücken, wie sich das anfühlt. Danke", postet die Schauspielerin zu den Fotos, die sie und ihre Frau zeigen und verlinkt das Modehaus und den Designer Nicolas Ghesquière (54). "Deine Vision hat unseren Tag umso bedeutungsvoller gemacht."

"Ich wusste, dass ich etwas Nicht-Traditionelles machen würde"

Zur Trauung trug Moretz gemäß landläufigem Hochzeitsbrauch "etwas Blaues" - in Form eines hellblauen Hochzeitskleids mit passendem Schleier und langen Handschuhen. "Es passt einfach zu mir", sagte sie gegenüber "Vogue". "Als ich aufwuchs, habe ich mir nie wirklich ein Hochzeitskleid vorgestellt. Als wir dann darüber sprachen, wie es aussehen könnte, wusste ich, dass ich etwas Nicht-Traditionelles machen würde, kein Weiß tragen würde und dass es sich irgendwie anders anfühlen sollte, und ich finde, das ist mir wirklich gelungen." Harrison wählte für die Zeremonie ein traditionelles weißes Brautkleid mit Herzausschnitt und Schleier vor dem Gesicht.

Moretz griff für ihren After-Party-Look zu einer maßgeschneiderten Jacke mit Cut-outs und einer Hose in Creme-Weiß, kombiniert mit einem Cowboyhut - passend zum Aktivitätenplan für die Feier. "Ein großer Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen zu teilen, die dabei sein werden", erzählte Moretz (bekannt aus Filmen wie "Peripherie" oder "Bad Neighbors 2"). "Also gibt es Angeln, Reiten und Poker. Kate hat selbst eine individuelle Pokermatte angefertigt, also werden wir uns darauf konzentrieren. An unserem zweiten Tag stehen Line Dance und alles Mögliche auf dem Programm."

Worauf sie sich am meisten freue, wurde Chloë Grace Moretz vor ihrem großen Tag gefragt: "Einfach zusammen zu sein", antwortete sie. "Wir sind seit fast sieben Jahren zusammen und geben uns nun auf eine neue Art und Weise dieses Versprechen und tauschen diese Gelübde aus. Ich finde es wichtig, sich jeden Tag neu füreinander zu entscheiden."

Seit 2018 sind Moretz und Harrison liiert. Ihre Verlobung bestätigten sie offiziell am 1. Januar 2025.