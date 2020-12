Cheyenne Ochsenknecht zeigt ein ganz besonderes Foto

Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht: Sie postete einen Schnappschuss mit ihrem Freund.

Cheyenne Ochsenknecht bei einem Auftritt in Hamburg

Cheyenne Ochsenknecht (20) hat zum ersten Mal ihren Partner gezeigt. frohe Weihnachten. Neben einem Bild, auf dem sie alleine vor dem geschmückten Baum steht, präsentiert sie auch einen Schnappschuss, auf dem ihr Freund, mit Hund auf dem Arm, zu sehen ist. Das Paar sieht sich auf dem Bild verliebt in die Augen. Bisher war Ochsenknechts Freund nur verdeckt auf Bildern zu sehen.

Die 20-Jährige trägt auf den Fotos ein dunkelrotes Satin-Minikleid mit langen Ärmeln, ihr Babybauch wölbt sich darunter bereits deutlich. Mit ihrem Partner ist Cheyenne Ochsenknecht seit rund eineinhalb Jahren zusammen, die beiden leben in Graz, Österreich. Mitte November hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet. "Ich bin bereits im sechsten Monat, es ist ein absolutes Wunschkind", bestätigte sie damals der "Bild am Sonntag". Ihre berühmten Eltern, Mutter Natascha Ochsenknecht (56) und Vater Uwe Ochsenknecht (64), "freuten sich sehr und hatten Tränen in den Augen", als sie es erfahren haben.

