Cheyenne Ochsenknecht und ihr Nino haben sich verlobt. "Da hast du den besten erwischt", schwärmt Natascha Ochsenknecht über den künftigen Schwiegersohn.

Cheyenne Ochsenknecht (21) und ihre langjähriger Freund Nino haben sich verlobt. Den funkelnden Verlobungsring präsentiert sie vor vielen roten Rosen stolz . "i said 10 times YES!", lautet ihr Kommentar dazu, was so viel heißt wie "Ich habe zehnmal JA gesagt".

Die Schwiegermama in spe ist begeistert

Dafür bekam die Tochter von Autorin Natascha Ochsenknecht (57, "Augen zu und durch: Die Geschichte meiner Familie jenseits des roten Teppichs") und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (65, "Familie Bundschuh") bereits fast 250.000 Likes und zahlreiche Glückwünsche. Unter den öffentlichen Gratulanten findet sich auch ihre Mutter: "Da hast du den besten erwischt", schreibt sie über ihren Schwiegersohn in spe.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino sind seit Ende März 2021 Eltern der kleinen Mavie. Die Familie lebt zusammen auf dem Chianina-Bauernhof in der Nähe von Graz und betreibt dort vor allem eine Rinderzucht.