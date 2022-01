Chelsea Handler fährt im Bikini und mit ungewöhnlichen Accessoires Ski

Beim Skifahren packen sich die meisten Menschen warm ein - nicht so Chelsea Handler. Die 46-jährige Komikerin hat ein Foto geteilt, das sie beim Skifahren im Bikini zeigt.

Chelsea Handler (46) hat ein ausgefallenes Foto vom Skifahren . Statt wie die meisten Leute dick in Skijacke und -hose eingepackt, ist die Komikerin im Bikini mit Cannabis-Print unterwegs. Lediglich kniehohe Socken und eine Wollmütze halten die 46-Jährige warm. Auch die Skistöcke hat Handler durch ungewöhnliche Accessoires ersetzt: In der einen Hand hält sie eine Flasche Wodka, in der anderen ein Einweckglas mit Cannabis.

Sie feiert ihre Comedy-Tour

"Ich habe gerade herausgefunden, dass es am 5. Mai eine zweite Show von mir in Los Angeles geben wird", schreibt Chelsea Handler zu dem Foto. "Um das zu feiern, dachte ich mir, warum nicht durch den Wald Ski fahren? Dann habe ich einen Einweckglas voller Cannabis und meinen Lieblingswodka gefunden. Wer weiß, wie das da hingekommen ist..."

Handler ist bekannt für ihre Vorliebe für Cannabis und brachte im Januar 2021 sogar ihre eigene Produktlinie rund um das Thema heraus.

Die 46-Jährige beweist mit dem Foto nicht nur abermals ihren Humor, sondern zeigt auch ihren durchtrainierten Körper. "So heiß", kommentiert Komiker Jo Koy (50), mit dem Handler seit einigen Monaten liiert ist. "Das heißeste Ding im Schnee", stimmt ihm Sängerin Nicole Scherzinger (43) zu.