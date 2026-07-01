Charmant und unprätentiös: So entspannt kann eine Filmfest-Party mit Promis sein

Die unaufgeregteste Party des Filmfests spielt sich in der Kulissenstraße der Bavaria Studios und Bavaria Fiction ab. Hier zieht es die Promis hinein ins Feier-Getümmel.

Große Filmfestparty in der Bavaria Filmstadt: Hier feiern die Promis in einer echten Filmkulisse...

BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 17 Große Filmfestparty in der Bavaria Filmstadt: Hier feiern die Promis in einer echten Filmkulisse...

Die "Servus München"-Party verwandelt die Kulissen der Bavaria Filmstadt in den wohl lässigsten Promi-Treff des Filmfests. Wo sonst Bilder für Kino- und Fernsehproduktionen entstehen, wird am Dienstagabend bis tief in die Nacht gefeiert. Stimmungsvolles Highlight für die 1400 Gäste: Schlagerlegende Michael Holm (82, "Mendocino") heizt um kurz vor Mitternacht dem Publikum ein.

"Servus München"-Party unprätentiös und entspannt

Die Kulissenstraße der Bavaria Filmstadt wird für einen Abend zur wohl außergewöhnlichsten Flaniermeile des Filmfests. Zwischen Karaoke-Bar, Späti, Fotostudio und Tattoo-Studio kreuzen sich die Wege von Schauspielern, Produzenten und Fernsehmachern. Herrlich unprätentiös, entspannt und nahbar!

Miroslav Nemec (72) nimmt sich besonders viel Zeit für intensive Gespräche. Nach seinem Abschied vom Münchner "Tatort" (99 Folgen!) blickt der Schauspieler optimistisch nach vorn. "Ich bin dankbar, dass ich so lange so viel zu tun hatte", sagt er der AZ.

Freut sich auf neue Projekte: Ex-"Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec © Sebastian Lehner

Neue Angebote: Miroslav Nemec könnte sich Comedy-Rollen vorstellen

An Angeboten mangelt es nicht: "Ich wurde beispielsweise als Anwalt für eine ZDF-Serie angefragt. Außerdem gibt es ein Comedy-Projekt, bei dem ich nicht bierernst sein müsste." Und gar mit seinem langjährigen "Tatort"-Kollegen Udo Wachtveitl (67) könnte es bald auch ein berufliches Wiedersehen geben: "Udo hatte eine Idee. Vielleicht setzen wir diese um." Auch den Boom um True Crime reizt den 72-jährigen Nemec.

Unverkennbar viel Charme: Die Bavaria ließ ihre Gäste in der Kulissenstraße feiern. © Sebastian Lehner

"Eine Absetzung gehört zu unserer Branche dazu"

"Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (30) zeigt großes Verständnis für die jüngsten Veränderungen im Fernsehen. Dass sie als Außenreporterin bei "Immer wieder sonntags" nicht weitermachen kann, nimmt sie sportlich und gelassen. "Veränderungen, wie eine Absetzung, gehören zu unserer Branche dazu. Das Leben geht weiter", meint sie in der AZ. Stillstand kennt Forcher ohnehin nicht. Schon bald beginnt ein neues TV-Projekt: "Ich werde ganz viel reisen. Mehr darf ich leider noch nicht verraten."

Armin Rohde selbst mit Kamera unterwegs

Armin Rohde (71) schlendert motivdurstig in Tarnfarbe Beige durch die Gassen. Der beliebte Schauspieler hat einen Fotoapparat dabei und schmunzelt: "Ich gehe eher ohne Hose aus dem Haus als ohne Kamera. Sie ist mein schönstes Körperteil." Er schwärmt von "Licht, Farben und Linien". Bis zu 450 Schnappschüsse macht er am Abend: "Wenn 30 gute Fotos dabei sind, feiere ich mich." Neue Schauspiel-Projekte müssen heuer warten: "Ich mache nur noch Fotografie und dafür brauche ich Zeit."

Unter den weiteren prominenten Gästen: Marisa Burger, Wayne Carpendale, Yvonne Catterfeld, Ulrike Folkerts, Larissa Marolt, Fabian Hinrichs, Heio von Stetten, Friedrich Mücke, Leslie Malton, Wolke Hegenbarth, Brigitte Hobmeier, Ferdinand Hofer, Annabelle Mandeng, Wolfgang Fierek, Tobias Moretti, Udo Wachtveitl, Simon Böer, Alexander Mazza, Anja von Keyserlingk und Ekrem Engizek.

Die Bilder des Abends sehen Sie oben in der Fotostrecke.