Charlize Theron: Gewagter Auftritt im Netz-Bodysuit

Charlize Theron hat bei einer Filmpremiere alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin verzichtete auf eine Hose und setzte stattdessen auf einen Netz-Bodysuit. An ihrer Seite strahlten Uma Thurman und KiKi Layne.

Die "The Old Guard 2"-Stars genossen die gemeinsame Zeit auf dem roten Teppich.

Charlize Theron (49) hat bei einem gemeinsamen Auftritt mit Uma Thurman (55) und KiKi Layne (33) für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin verzichtete bei der Premiere von "The Old Guard 2" auf eine Hose. An der Seite ihrer Co-Stars zeigte sie sich in einem Netz-Bodysuit, unter dem ein schwarzer BH und eine hochgeschnittene Panty durchblickten. Ein schwarzer Blazer und Stiefeletten machten den Look komplett.

Thurman setzte ebenfalls ein modisches Statement: Zu einem elfenbeinfarbenen Satintop und einem langen Rock trug sie matchende Flip-Flops. Layne strahlte bei dem Event in Hollywood in einem dramatischen Kleid mit Glitzer und einem schwarzen Federrock.

Lockere Stimmung auf dem Red Carpet

Das Trio hatte auf dem roten Teppich sichtlich Spaß. Fotos zeigen, wie sich die Schauspielerinnen unterhalten, miteinander scherzen und lachen. Zusammen genossen sie die offenbar lockere Atmosphäre des Events. Für weitere Bilder posierten sie mit Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari und Henry Golding - ebenfalls Teil des Actionthriller-Casts.

Die Filmfortsetzung brachte Theron und Thurman erstmals zusammen. Seitdem zeigen sie in Interviews immer wieder ihren gegenseitigen Respekt. Schon vor ihrer Zusammenarbeit sei Theron ein "riesiger Fan" von Thurman gewesen, erzählte sie bei . Sie lobte ihre Schauspielkollegin für ihre Leistung in "Kill Bill", für die sie ihr zufolge einen Oscar verdient gehabt hätte. Thurman wiederum schwärmte von Theron : "Sie ist nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine große Führungspersönlichkeit."

Theron produziert und übernimmt Hauptrolle

Theron schlüpft in "The Old Guard 2" nicht nur wieder in die Rolle der Anführerin Andy, Andromache of Scythia, sondern ist erneut Mitproduzentin. Thurman stößt als Unsterbliche namens Discord neu zum Cast hinzu. Layne spielt Nile Freeman, ebenfalls eine unsterbliche Kriegerin der "Old Guard". Zusammen muss die Gruppe eine Bedrohung bekämpfen, um sich und die Menschheit zu schützen.

Ab dem 2. Juli können Netflix-Abonnenten das Sequel streamen.