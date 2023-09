Charlize Theron bringt ihre elfjährige Tochter zur Dior-Show in Paris

Die Pariser Fashion Week ist in vollem Gange. Die Show von Dior am Dienstag ließ sich auch Charlize Theron nicht entgehen, die in Begleitung ihrer Tochter Jackson kam - ein seltener Anblick.

27. September 2023 - 11:42 Uhr | (eee/spot)

Charlize Theron mit Tochter Jackson bei der Dior-Show in Paris. © imago/ABACAPRESS

Hollywood-Star Charlize Theron (48) hat am Dienstag die Dior-Show auf der Pariser Fashion Week mit besonderer Begleitung besucht. Zusammen mit ihrer elfjährigen Tochter Jackson nahm die Schauspielerin in der Front Row Platz und begutachtete die neue Frühjahrskollektion der Luxusmarke. Mutter und Tochter beeindruckten aber auch selbst mit ihren modischen Outfits. Unten-ohne-Trend und Brit-Chic-Style Theron wählte für ihren Fashion-Week-Auftritt eine Kombi aus weißer Oversize-Bluse und durchsichtigem Maxi-Rock mit goldenen und silbernen Pailletten. Darunter kam ein schwarzer Slip zum Vorschein. Damit folgte Theron dem aktuellen Unten-ohne-Trend, bei dem man lediglich Unterhose oder Boxershorts trägt, häufig auch in Kombination mit einer Strumpfhose. Schwarze Sandalen und eine schwarze Leder-Clutch machten den Look komplett. Ihre blonden, schulterlangen Haare stylte Theron zu einem tiefen Pferdeschwanz. Tochter Jackson kam in einem modernen Brit-Chic-Ensemble im College-Stil. Zum kurzen Plissee-Rock kombinierte sie eine übergroße Bomberjacke mit Knöpfen - beides im schwarz-roten Karomuster. Dazu trug sie eine weiße Bluse mit Kragen und weiße Sandalen. Charlize Theron hat zwei Kinder adoptiert Öffentliche Auftritte von Theron und ihren Kindern gibt es nur selten. Die südafrikanisch-US-amerikanische Schauspielerin hat neben Jackson noch Tochter August (7). Beide hat sie 2012 und 2015 adoptiert. Wie stolz sie auf ihre Kinder ist, zeigt Theron , so auch im September 2020. Anlässlich des National Daughters Day postete sie mehrere Familienfotos. Dazu schrieb sie: "Mein Herz gehört diesen beiden wunderschönen Kraftpaketen. Ich werde niemals wieder dieselbe sein. Alles Gute zum National Daughters Day." Ob Theron derzeit einen festen Partner, ist nicht offiziell bekannt. Zuletzt wurde die Schauspielerin im Mai 2023 Händchen haltend mit einem Mann in Los Angeles gesichtet. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um Model Alex Dimitrijevic gehandelt haben. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de