Charlie Sheen und Denise Richards: Seltener Red-Carpet-Auftritt

Vor 20 Jahren traten sie zum letzten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Jetzt wurden die Ex-Eheleute Charlie Sheen und Denise Richards bei der Premiere seiner neuen Netflix-Doku abgelichtet.
Charlie Sheen und Denise Richards bei der Premiere von "aka Charlie Sheen".
Charlie Sheen und Denise Richards bei der Premiere von "aka Charlie Sheen".
Seit unfassbar anmutenden 20 Jahren haben sich Charlie Sheen (60) und Ex-Frau Denise Richards (54) nicht mehr gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das änderte sich jedoch jetzt bei der Premiere von Sheens neuer Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" in Los Angeles. Hier posierte das geschiedene Paar gemeinsam für die anwesenden Fotografen. Auch eine Umarmung der Ex-Eheleute wurde von den Kameras festgehalten.

Turbulente Ehe

Sheen und Richards waren von 2002 bis 2006 miteinander verheiratet. Die Ehe verlief turbulent, erregte große öffentliche Aufmerksamkeit und sorgte für jede Menge Schlagzeilen. Schon im Jahr 2005 reichte Richards die Scheidung ein. Damals war sie im sechsten Monat schwanger. Die Eheleute bekriegten sich in der Folge auch ausgiebig vor Gericht. Ihre Töchter Sami und Lola sind heute 21 und 20 Jahre alt.

Auch Charlie Sheens ehemaliger Drogendealer kommt zu Wort

In "aka Charlie Sheen" will Sheen die Geschichten seines Lebens so erzählen, "wie sie tatsächlich passiert sind. Die Storys, an die ich mich erinnern kann, jedenfalls", verriet der Star vor einigen Tagen dem "People"-Magazin.

Auch Denise Richards und Ex-Frau Brooke Mueller (48) kommen in dem zweiteiligen Dokumentarprogramm vor der Kamera zu Wort - ebenso wie sein ehemaliger "Two and a Half Men"-Boss Chuck Lorre (72) sowie Co-Star Jon Cryer (60), der in dem Sitcom-Megaerfolg Sheens Onscreen-Bruder Alan spielte. Auch Sheens ehemaliger Drogendealer Tony erzählt seine Erlebnisse mit dem eigenwilligen Schauspieler.

Seinen spektakulären Rauswurf aus der Erfolgs-Sitcom "Two and a Half Men" im Jahr 2011 bedauert Charlie Sheen übrigens nach eigener Aussage besonders. "Ich bereue das immer noch sehr", verriet er ebenfalls dem "People"-Magazin. "Wenn ich nicht getan hätte, was ich getan habe, könnte ich jetzt ein anderes Leben führen. All meine Probleme wären nicht die, die sie sind. Aber das kann man einfach nicht wissen."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

