Charli XCX und George Daniel wollen auf Sizilien heiraten

Charli XCX und George Daniel planen offenbar eine Traumhochzeit auf Sizilien. Die Sängerin und der Drummer von The 1975 sind seit 2023 verlobt. Nun sind erste Details zur Feier durchgesickert.

Charli XCX (32) und George Daniel (35) wollen offenbar auf Sizilien heiraten. Die Sängerin und der Drummer von The 1975 sind seit 2023 verlobt - jetzt sind erste Details zur Hochzeit durchgesickert. "Charli und George haben sich in Sizilien verliebt und wussten sofort, dass sie genau dort heiraten wollen. Es ist abgelegen und unglaublich romantisch", verriet . Und offenbar wird dabei nicht geknausert: Zehntausende Pfund sollen in die Feier fließen. "Der Anblick wird überwältigend sein", heißt es weiter.

Hochzeit schon im August?

Charlotte Emma Aitchison, wie Charli XCX mit bürgerlichem Namen heißt, und ihr Verlobter George Daniel planen offenbar eine ausgelassene Hochzeitsfeier. "Charli und George sagten, sie wollen eine riesige Party - ohne feste Sperrstunde an der Bar. Es kann also die ganze Nacht durchgefeiert werden", verriet der Insider weiter. Auch prominente Freunde sollen mit ihnen auf Sizilien anstoßen. Ein genaues Datum wurde bislang nicht genannt, doch laut der Quelle könnten die Feierlichkeiten ab Mitte August steigen - dann endet für das Paar ihre intensive Sommersaison mit zahlreichen Auftritten.

Das Paar kennt sich seit vier Jahren

Kennengelernt haben sich die britischen Musiker 2021 bei der Zusammenarbeit an gemeinsamen Musikprojekten. Seit wann genau Charli XCX und George Daniel ein Paar sind, ist nicht öffentlich bekannt. Im Mai 2022 machten sie ihre Beziehung jedoch mit gemeinsamen Urlaubsfotos auf Daniels Instagram-Account öffentlich - die Beiträge wurden mittlerweile offenbar wieder gelöscht.

Auch ihre Verlobung teilten Charli XCX und George Daniel zunächst mit ihren Fans auf Instagram: Damals posteten sie Fotos, auf denen die Sängerin stolz ihren Verlobungsring präsentierte. Unter dem Beitrag stand: "Charli XCX und George Daniel für immer!" Auch dieser Post wurde inzwischen gelöscht.