Charles und Camilla überraschen 100-jährige Briten mit diesem Porträt

König Charles III. und Camilla überraschen alle Britinnen und Briten, die dieses Jahr 100 Jahre alt werden, mit einer besonderen Grußkarte und einem Porträt per Post.

Alle Britinnen und Briten, die dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, erwartet eine besondere Überraschung aus dem Königshaus. König Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) senden ebenjenen Einwohnern Großbritanniens per Post eine spezielle Grußkarte zu, die außerdem ein glamouröses Porträt des Paares enthält.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Foto vom Staatsbankett im Palast

Dabei handelt es sich um ein Foto, das im November 2022 beim Staatsbankett im Buckingham Palast aufgenommen wurde. Camilla trug damals ein violettes Spitzenkleid mit langen Ärmeln sowie ein funkelndes Diadem und ein dazu passendes Collier um den Hals. Charles warf sich in ein schickes Frack in Schwarz, welches er zu Hemd, Weste und Fliege in Weiß kombinierte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die 100-jährige Catherine Ford durfte sich bereits über Post aus dem Königshaus freuen. heißt es, dass sie "stolz darauf" sei, "ihre Karte zum 100. Geburtstag von König Charles" erhalten zu haben. Dazu teilte man ein Foto des Porträts von Charles und Camilla. In der Karte sind laut "People" folgende Worte zu lesen: "Meine Frau und ich freuen uns sehr zu wissen, dass Sie am 21. Februar 2023 Ihren hundertsten Geburtstag feiern. Dies bringt unsere wärmsten Glückwünsche und herzlichen guten Wünsche zu einem so besonderen Anlass."