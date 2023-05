Charles III. und Camilla: Lustiger Auftritt bei "American Idol"

Das britische Königspaar liebt offenbar Überraschungen: Zusammen mit Katy Perry und Lionel Richie drehten Charles und Camilla ein humorvolles Video, das in der Castingshow "American Idol" gezeigt wurde.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (74) haben am Sonntagabend (7. Mai) einen Überraschungsauftritt im US-amerikanischen Fernsehen absolviert. Gemeinsam mit Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) waren sie in einem Clip für die Castingshow "American Idol" zu sehen.

Perry und Richie sind Juroren bei "American Idol"

Die beiden Sänger sitzen normalerweise sonntags in der Jury der US-Version von "Deutschland sucht den Superstar". Aber am 7. Mai hatten sie andere Verpflichtungen und traten beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor auf. In einem aufgezeichneten Einspieler wurden sie jedoch in der Show eingeblendet. Offenbar stehen sie darin im Schloss - und während sie in die Kamera sprechen, erscheint plötzlich das Königspaar.

"Ich wollte nur überprüfen, wie lange Sie diesen Raum noch nutzen werden?", fragt der neue britische König die US-Stars. Anschließend dankt er Richie für die Teilnahme und den Auftritt bei der Krönung. "Vielen Dank für Ihre brillante Leistung und es war großartig." Währenddessen tauschen Camilla und Katy Perry ein paar Worte. Zum Abschluss lädt Charles die beiden dann noch zur Party "gleich nebenan" ein. , soll Lionel Richie den Überraschungsauftritt der Royals dank seiner guten Beziehung zu Charles arrangiert haben.

Das eineinhalb Minuten lange Video veröffentlichte "American Idol" sowie unter dem Titel "A Royal Surprise" (zu deutsch: Eine royale Überraschung).

Auch die Queen drehte witzige Clips

Mit seiner Showeinlage folgt Charles dem Vorbild seiner Mutter. Queen Elizabeth II. (1926-2022) überraschte ihr Volk, als sie zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London in einem Clip mit dem damaligen James-Bond-Darsteller Daniel Craig (55) mitspielte. Zu ihrem 70. Thronjubiläum im Sommer 2022 grüßte sie mit einem amüsanten Video, in dem sie sich mit Paddington-Bär zur Tea Time im Buckingham Palast trifft.