Charles III. plant seine ersten Gartenpartys als König

Der Palast hat für Mai und Juli die ersten traditionellen Gartenpartys in London und Edinburgh angekündigt, die Charles III. als König ausrichten wird.

König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt. Um die Krönung auch gebührend zu feiern, wird es an dem Wochenende im Mai nicht nur Prozessionen oder ein Konzert mit Stars wie Take That, Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) geben. Auch die traditionellen Gartenpartys der britischen Royals stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des neuen Monarchen.

2023 wird Charles erstmals als König drei Gartenpartys ausrichten, zwei davon rund um den Krönungstermin, wie der Palast mitgeteilt habe. Die Royals empfangen für gewöhnlich tausende Gäste, deren Engagement sie mit den Veranstaltungen würdigen möchten. Bei den Gartenpartys werden Tee, Sandwiches und Kuchen gereicht. Sie sind fester Bestandteil des jährlichen Terminkalenders der Königsfamilie. Mit etwas Glück können die Gäste bei den Events ein kurzes Gespräch mit einem der Mitglieder der Royals führen.

Wann finden die Gartenpartys 2023 statt?

Die erste Gartenparty soll demnach am 3. Mai, nur drei Tage vor der Krönung, auf dem Rasen des Buckingham Palastes stattfinden. Für den 9. Mai ist dort dann auch die zweite Traditionsveranstaltung geplant. Am 4. Juli wird Charles seine Gäste im Garten des Holyroodhouse Palastes im schottischen Edinburgh begrüßen.

Daneben soll Charles seine Erlaubnis für zwei weitere Partys erteilt haben. So wird Sophie (58), die Herzogin von Edinburgh, am 16. Mai zu einer Feier am Buckingham Palast bitten. Am 24. Mai laden demnach Prinz Richard (78) sowie seine Ehefrau Birgitte (76), der Herzog und die Herzogin von Gloucester, ein.