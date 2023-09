Charles & Camilla: Rückblick auf "herzlichen Empfang" in Frankreich

König Charles und Königin Camilla haben in einem gemeinsamen Statement auf ihren Staatsbesuch in Frankreich zurückgeblickt. Dabei bedankten sie sich für den "herzlichen Empfang" in Paris und Bordeaux.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) haben auf ihre dreitägige Frankreich-Reise zurückgeblickt. "Vielen Dank an alle in Paris und Bordeaux, die uns während unseres ersten Staatsbesuchs in Frankreich so herzlich und gütig empfangen haben", schrieben sie zu dem Video, das ihre verschiedenen Programmpunkte und Erlebnisse zusammenfasst.

"In den vergangenen drei Tagen haben wir so viele Elemente unserer besonderen und unverzichtbaren Partnerschaft gefeiert - von der Nachhaltigkeit bis zur Bildung, von der Gastronomie bis zum Sport", heißt es weiter. Das Paar fügte auf Französisch an: "Wir hoffen, Sie alle bald wiederzusehen."

Weinprobe und Alpaka-Begegnung

Zum Abschluss der Frankreich-Reise besuchten Charles und Camilla ein bekanntes Weingut in Martillac nahe Bordeaux, das für seine nachhaltigen Ansätze bei der Herstellung von Wein bekannt ist. "Der König und die Königin verkosteten einen besonderen Wein, der im Jahr 2005, dem Jahr der Hochzeit ihrer Majestäten, auf dem Weingut hergestellt wurde, bevor sie das dort ansässige Alpaka Cauda trafen", hieß es über den letzten Programmpunkt. Zuvor waren sie mit begeisterten Jubelrufen in Bordeaux empfangen worden und haben eine Fahrt mit einer elektrischen Straßenbahn unternommen, wie ebenfalls zeigt.

Die britischen Royals waren ab dem 20. September beim Staatsbesuch in Frankreich zu Gast. Ursprünglich sollte die Reise bereits im März stattfinden, wurde jedoch wegen politischer Unruhen in Frankreich verschoben. Am ersten Tag legte das Königspaar gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) und dessen Ehefrau Brigitte (70) einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder.

In einer Kolonne fuhren Macron und König Charles danach die mit Fahnen geschmückte Prachtmeile Champs Élysées entlang, ehe es zum Staatsbankett ging. Am zweiten Tag hielt Charles III. eine Rede im französischen Senat. Den geschichtsträchtigen Moment vor dem versammelten Oberhaus des französischen Parlaments nutzte der Monarch, um einen Treueschwur zu leisten.