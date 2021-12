Charlènes Zwillinge haben Geburtstag: Wird die Fürstin ihre Kinder sehen?

Jacques und Gabriella von Monaco feiern am Freitag ihren siebten Geburtstag. Mama Charlène gratuliert den Zwillingen bei Instagram. Doch wird sie sie auch sehen?

Auf den Tag sieben Jahre ist es schon her, dass Fürstin Charlène von Monaco Mutter wurde: Am 10. Dezember 2014 wurden die Zwillinge Jacques und Gabriella an der Côte d'Azur geboren.

Fürstin Charlène gratuliert ihren Zwillingen

Zu ihrem besonderen Tag teilte die 43-Jährige Fotos ihrer beiden Kinder bei Instagram. Die Zwei sitzen freudestrahlend vor einem Kuchen, der mit der Zahl sieben verziert und mit je sieben Kerzen in rosa und blau geschmückt ist. Um sie herum: Ein Meer aus Luftballons, über ihnen hängt eine Girlande mit den Worten "Joyeux Anniversaire" (dt. "Alles Gute zum Geburtstag").

Charlène schreibt zu dem Post auf Englisch: "Alles Gute zum Geburtstag meine Babys. Ich danke Gott, dass er mich mit so wundervollen Kindern gesegnet hat. Ich fühl mich wirklich gesegnet. In Liebe, Mama."

Kann Charlène ihre Kinder sehen?

Papa Albert und Mama Charlène sind auf den Bildern nicht zu sehen. Ob die Fürstin am Geburtstag überhaupt bei ihren Kindern ist, ist fraglich, schließlich befindet sie sich nach wie vor in einer Klinik, wo sie behandelt wird.

Womöglich könnten Jacques und Gabriella ihre Mutter an ihrem Geburtstag besuchen, sie werden seit Oktober im Palast unterrichtet, wie Fürst Albert kürzlich in einem Interview mit "Paris Match" verriet.