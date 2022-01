Charléne von Monaco: Wie geht es der Fürstin?

Nachdem Fürstin Charléne an den Feierlichkeiten zu Ehren der Schutzpatronin Monacos nicht teilnehmen konnte, teilt der Palast mit, wie es ihr geht.

Die Monegassen mussten in diesem Jahr bei den Feierlichkeiten zu Ehren der Schutzpatronin des Fürstentums auf die Anwesenheit von Fürstin Charlène (44) verzichten. Die ehemalige Schwimmerin erholt sich weiterhin in einer Klinik von einer schweren Infektionskrankheit. Der Palast gab ein Gesundheitsupdate, das jedoch Hoffnung spendet.

In einem Statement, , heißt es nun, dass die Genesung Charlènes "derzeit zufriedenstellend und sehr ermutigend" voranschreite. Gleichzeitig würden die Genesung und die Weiterführung einer Zahnbehandlung jedoch noch "mehrere Wochen" in Anspruch nehmen. Deshalb könne die 44-Jährige in diesem Jahr leider nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Fürstin Charlène freut sich auf "Momente der Geselligkeit"

Zusammen mit ihren Ehemann, Fürst Albert (63), schließe sie sich allerdings von ganzem Herzen allen Monegassen und Einwohnern anlässlich der Feierlichkeiten an. Charlène von Monaco freue sich darauf, mit ihnen wieder "Momente der Geselligkeit" zu teilen, sobald ihr Gesundheitszustand es erlaube. Bereits im November konnte sie wegen ihrer Erkrankung nicht am Nationalfeiertag Monacos teilnehmen.

Fürstin Charlène von Monaco hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nachdem sie mehrere Monate in Südafrika verbracht hatte, hatte sie im November nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr das Fürstentum wieder verlassen, um sich von den Folgen einer schweren Infektionskrankheit erholen zu können. Eigentlich hatte Charlène nur wenige Tage in Südafrika verbringen sollen, nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion verboten die Ärzte ihr allerdings eine Flugreise, weswegen sie sich vor Ort auskurieren musste.

Am 25. Januar hat Charlène von Monaco ihren 44. Geburtstag gefeiert. mit Schnappschüssen, die sie unter anderem zusammen mit ihrer Familie zeigen. Neben ihr sind darin auch Ehemann Fürst Albert und ihre siebenjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella zu sehen. Fürst Albert und die ehemalige südafrikanische Schwimmerin lernten sich 2000 kennen und sind seit 2011 verheiratet. Im Dezember 2014 kamen die gemeinsamen Zwillinge zur Welt.