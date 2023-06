Charlene von Monaco mit Tausend-Euro-Kleid im Krankenhaus

Fürstin Charlène besuchte unbemerkt junge Mütter und deren neugeborene Babys in einem Krankenhaus in Monaco. Jetzt, eine Woche später, tauchten Bilder der ehemaligen Schwimmerin auf dem Instagram-Account des Roten Kreuzes in Monaco auf. Zu sehen ist die Fürstin in einem schlichten Designerkleid.

14. Juni 2023 - 21:42 Uhr | AZ

Fürstin Charlène © IMAGO / Cover-Images

Seit ihrer Rückkehr nach Monaco nimmt Fürstin Charlène wieder zunehmend mehr Termine war. Allerdings werden nicht alle davon gleich mit der Öffentlichkeit geteilt – anders als bei Fürst Albert. Ein Termin der ehemaligen Schwimmerin wäre fast komplett unter gegangen. Das Rote Kreuz von Monaco teilte auf Instagram nun allerdings ein paar Fotos, auf denen Charlène zu sehen ist. Fürstin Charlène besucht junge Mütter "Am Mittwoch, den 7. Juni, besuchte Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Charlène junge Mütter, die sich in der Maternité des Centre Hospitalier Princesse Grâce aufhielten. Eine schöne Erinnerung für diese Mütter und ihre Babys", kommentiert das Rote Kreuz die niedlichen Schnappschüsse. Auf einem Bild ist Charlène mit einem Baby auf dem Arm zu sehen, ein anderes zeigt die 45-Jährige über ein Neugeborenes gebeugt. Die Mutter sitzt daneben und lächelt. Zum Schutz der Babys trägt Charlène einen Mundschutz. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Bei Krankenhausbesuch: Charlène trägt Designerkleid Auf einem dritten Foto ist die Fürstin mit dem Krankenhauspersonal abgebildet. Mit ihrem schlichten weißen Kleid sticht die gebürtige Südafrikanerin kaum heraus. Preislich dürfte Charlènes Kleid allerdings über der Arbeitsbekleidung der Krankenschwestern liegen. Das Designerkleid aus dem Schweizer Modehaus Akris kostet um die 1.000 Euro, wie "t-online", berichtet". Lesen Sie auch "Ziemlich heftig gemobbt": Expertin erklärt Kates Tiefpunkt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Nach Charles' Entscheidung: Prinz William nicht mit Kate unterwegs X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Die Instagram -Nutzer sind begeistert von Charlènes schlichtem Look. Zu lesen sind Kommentare wie "Ich liebe das Kleid" oder "Sie sieht so cool, frisch und elegant aus". Auch Charlènes neue Frisur kommt sehr gut an. Das blond, mit dem sie noch vor einigen Wochen zu sehen war, ist weg. Stattdessen trägt die Fürstin ihre Haare jetzt in einem hellen Braunton.