"Chaotischer Mensch": Felix Neureuther gibt Einblick ins Familienleben

Wie sein Alltag mit vier kleinen Kindern läuft, dazu hat Felix Neureuther bei "Gala" im TV einige Einblicke gewährt. Während er offenbar kein Organisationstalent hat, sorgt seine Frau Miriam daheim für Ordnung und Struktur.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther (41) hat in einem TV-Interview offen über seine Schwächen gesprochen. Dabei ließ er auch durchblicken, dass es ihm bei vier kleinen Kindern offensichtlich nicht immer so leicht fällt, den Überblick zu behalten.

Er bewundert, wie seine Frau das alles wuppt

Wie der Familienvater im Gespräch mit Moderatorin Janin Ullmann (43) erzählte, hat er im Organisieren nicht unbedingt die Nase vorn. "Ich bin schon ein sehr chaotischer Mensch", gestand der 41-Jährige. Er sei "nicht so der super strukturierte Mensch".

Deshalb vergesse er auch mal etwas. Seine Ehefrau Miriam Neureuther (35) scheint das jedoch auszugleichen. Die frühere Biathletin sorgt im Familienhaus in Garmisch-Partenkirchen für Ordnung. Er schwärmte im Interview davon, wie gut seine Liebste alles unter einen Hut bringt. "Alles im Kopf zu haben, was die Kinder brauchen. Wann wer wohin muss. Von Klamotten über Schule, Essen, Organisation." Er versuche aber natürlich auch, sie "so gut wie es geht in jeder Form zu unterstützen".

Das Familienleben scheint Felix Neureuther trotz der Herausforderungen in vollen Zügen zu genießen. "Ich bin der glücklichste Mensch überhaupt", betonte er gegenüber Janin Ullmann.

Im März überraschten sie mit der Geburt ihres vierten Kindes

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2013 ein Paar und seit Dezember 2017 verheiratet. Im selben Jahr wurden sie erstmals Eltern, weiterer Nachwuchs folgte 2020 und 2022. Am 10. März 2025 überraschten die Neureuthers mit der Nachricht, dass sie erneut Eltern geworden sind. Mit einem Foto und den Worten "Ein Geschenk des Himmels" verkündeten sie die Geburt ihres vierten Kindes . Die Schwangerschaft hatten der ehemalige Skirennläufer und die Ex-Biathletin geheimgehalten.