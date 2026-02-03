Chaos im Dschungelcamp: Gil Ofarim verursacht Notarzteinsatz

Was ist in Australien passiert? Wie RTL am Dienstagabend mitteilt, hat es im Dschungelcamp einen Unfall gegeben. Gil Ofarim wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Was ist passiert?

Bereits im Vorspann wird klar: Am Dienstag läuft keíne gewöhnliche Folge "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im TV. RTL zeigt Szenen aus der Dschungelprüfung und schnell wird klar, dass etwas schiefgeht. Gil Ofarim verletzt sich offenbar und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Unfall in Australien: Was ist passiert?

In der Sendung tritt Gil Ofarim mit Eva Benetatou zur Dschungelprüfung an. Dabei ist der Musiker offenbar schwer gestürzt und am Boden liegengeblieben. Seine Mitstreiterin erklärt schockiert: "Das habe ich noch nie erlebt." Mehrere Mitarbeiter, darunter auch Dschungel-Sanitäter Dr. Bob, leisten dem Gestürzten Beistand.

Kann Gil Ofarim ins Dschungelcamp zurückkehren?

Wie Sonja Zietlow und Jan Köppen mitteilen, ist noch unklar, wie mit der Situation verfahren wird. Man habe eine Standleitung zur Regie und ins Camp. Anscheinend soll live in der Sendung entschieden werden, ob Gil Ofarim ins Dschungelcamp zurückkehren kann oder nicht. Einen ironischen Seitenhieb kann sich die Moderatorin dennoch nicht verkneifen. Sie sagt, Ofarim habe den berühmt-berüchtigten Satz gerufen – mit einer kleinen Anmerkung: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus aus dem Krankenhaus!"

Im Hintergrund arbeitet die Produktion während der Live-Sendung am Schnitt neuer Beiträge, um noch am Dienstagabend mehr zur Situation zeigen zu können. Bis dahin werden die vorbereiteten Geschichten vom zwölften Dschungelcamp-Tag gezeigt.

Gil Ofarim noch in Abwahl-Liste derVIPs

Bis zur ersten Werbepause ist noch nicht mehr zum aktuellen Geschehen im Dschungelcamp bekannt. Allerdings taucht Gil Ofarims Name nach wie vor in der Liste der Dschungelcamp-Kandidaten auf, die für heute zum Abschuss freigegeben sind.

Nach der Unterbrechung erklären Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, dass in den nächsten Minuten Dr. Bob ins Baumhaus kommen werde, um mehr zur Situation zu sagen. Die Moderatoren betonen: "Die Nacht war für uns alle sehr kurz. Wir haben uns schon Sorgen gemacht."

Heftiger Sturz: Das passiert in der Dschungelprüfung

Gil Ofarim und Eva Benetatou werden in die Dschungelprüfung gewählt. Die beiden müssen zu "Schwierige Fanggelegenheit" antreten. In einem Parcours auf dem Wasser werden die Sterne über Hindernisse hinweggeschleudert, die dann in der Luft gefangen werden sollen.

Dabei kommt es zu einem fiesen Sturz: Gil Ofarim prallt mit dem Oberkörper auf einen harten Steg und bleibt regungslos liegen. "Er ist unglücklich ausgerutscht und gefallen, dann wurde das Spiel abgebrochen." Damit startet RTL in die nächste Werbepause.