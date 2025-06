Champions-League-Finale mit David Beckham: Tom Cruise war begeistert

Zwei Weltstars am Mikrofon: David Beckham und Tom Cruise kommentierten das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand live aus der Allianz Arena in München für den US-Streamingdienst Paramount+. "Es ist eine großartige Stadt, es ist ein großartiges Land", so Cruise.

(dr/spot) | 01. Juni 2025 - 08:51 Uhr

Tom Cruise und David Beckham verfolgten gestern das CL-Finale in München. © Mariotto/Lek/INFphoto/ddp / Richard Rodriguez/Getty Images for Paramount Pictures