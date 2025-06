Chace Crawford fühlte sich wie im "Pretty Boy"-Gefängnis

Nach dem Erfolg von "Gossip Girl" wurde Chace Crawford nur noch auf sein Aussehen reduziert. Der Schauspieler fühlte sich wie in einem "Pretty Boy"-Gefängnis, bis "The Boys" alles änderte.

Für Millionen von Fans war Chace Crawford jahrelang der charmante Nate Archibald aus "Gossip Girl". Doch was nach außen wie ein Karrieresprungbrett aussah, entpuppte sich für den Schauspieler als goldener Käfig. I offenbarte Crawford, wie sehr ihn der Erfolg der Hit-Serie zunächst einschränkte.

"Es fühlte sich definitiv wie ein Gefängnis an", erklärte der 39-Jährige rückblickend über die Zeit nach "Gossip Girl". Crawford war auf der Suche nach Rollen, die ihn aus seiner Typisierung befreien konnten. Der Durchbruch kam schließlich 2019 mit der Amazon-Serie "The Boys", in der er The Deep spielt - einen narzisstischen und moralisch fragwürdigen Superhelden, der mit Meeresbewohnern kommunizieren kann.

"Zunächst war ich skeptisch", gibt Crawford zu. "Als ich das Drehbuch las, dachte ich: Das ist völlig verrückt. Und als ich dann den Pilotfilm las, dachte ich: 'Oh, das ist verdammt großartig. Das ist so ungewöhnlich und originell und seltsam.'" Crawford sagte, er habe sich sofort mit der Figur von The Deep verbunden gefühlt. "In der speziellen Rolle von The Deep... Ich kenne den Kerl. Wissen Sie, ich kenne im Grunde hundert solcher Typen. Ich habe mich also sofort sicher gefühlt und war begeistert, die Figur zu interpretieren."

Nervöses Vorsprechen mit überraschendem Ende

Das Vorsprechen für "The Boys" verlief zunächst aber alles andere als vielversprechend. Crawford fühlte sich unsicher und ging davon aus, die Rolle nicht zu bekommen. Die Wende kam, als er erfuhr, dass Showrunner Eric Kripke bei jedem Vorsprechen anwesend war.

"Ich spielte eine dunkle Szene und eine eher komödiantische", erinnert sich Crawford. Die komödiantische Szene "brachte Kripke zum Lachen" und gab Crawford das nötige Vertrauen. "Es war großartig. Ich war so glücklich, wieder einen Job zu haben, der mich begeisterte und bei dem der Charakter so anders war als alles, was ich zuvor gemacht hatte", fügte er hinzu.

Heute ist Crawford als Fan-Liebling bei "The Boys" zu sehen und hat bewiesen, dass er weit mehr ist als nur ein hübsches Gesicht.