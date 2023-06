Cathy Hummels zeigt sich mit ihrer Schwester nackt im "Playboy"

Mit ihrem gemeinsamen "Playboy"-Shooting wollen Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa ein wichtiges Signal an alle Frauen senden. Und auch an sich selbst richten sie damit eine Botschaft.

Moderatorin Cathy Hummels (35) hat auf besondere Weise und mit besonderem Anliegen die Hüllen für die Juli-Ausgabe des "Playboy" fallen lassen. Denn der Coverstar ließ sich im Magazin auch mit seiner jüngeren Schwester Vanessa Fischer ablichten. Mit der erotischen Bildstrecke sendet sie zudem eine wichtige Botschaft an alle Frauen - und auch an sich selbst, wie sie verrät.

"Ich habe meinen Körper nie wirklich angenommen. Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt", sagt Cathy Hummels in der deutschen Ausgabe des "Playboy". Das Shooting sehe sie daher als "Neustart" an. Mit ihm setze sie sich in erster Linie "gegen Body Shaming ein und dafür, dass Menschen ihren Körper akzeptieren und sich in ihm wohl fühlen. Niemand muss einer Norm entsprechen. Das tue ich auch nicht. Solange du glücklich und gesund bist, ist alles okay".

Die Scheidung hinterließ Spuren

Doch genau das sei noch vor Kurzem nicht der Fall gewesen. Im Dezember 2022 ließen sich Cathy und Mats Hummels (34) scheiden - ein einschneidendes Erlebnis für sie: "Durch die Scheidung habe ich dann gemerkt, wie sehr auch mein Körper gelitten hat. Wie psychosomatisch ich bin. Ich habe wirklich abgebaut." Das sei auch der Grund, warum sie sich erst jetzt für das Shooting entschied: "Als ich körperlich an meiner Grenze war, hätte ich mich nie so gezeigt wie jetzt. Dann wäre ich kein gutes Beispiel gewesen."

Ihr eindringlicher Appell, den sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester senden will, lautet daher: "Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen. Vanessa und ich haben Kinder bekommen - natürlich hinterlässt das Spuren: Aber beauty comes in all sizes and forms. Das Schönste auf der Welt ist sowieso eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt."

