Cathy Hummels wird Sportlerin: Erste Weltmeisterschaft steht bevor

Cathy Hummels kennt man als Influencerin und Moderatorin. Doch jetzt hat die bekannte Münchnerin eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. In diesem Sport will die Ex von Mats Hummels künftige Weltmeisterin werden...

Sport spielt im Leben von Cathy Hummels (37) eine große Rolle. Die Münchner Influencerin und Moderatorin, die oft wegen ihrer Figur angefeindet wird, zeigt sich regelmäßig beim Fitness. Vor allem auch am Trendsport Pilates hat die Ex von Fußballer Mats Hummels (36) Gefallen gefunden. Wie sie verriet, überlegt sie sogar, ein eigenes Pilatesstudio zu eröffnen. Vorerst steht für die 37-Jährige jedoch eine andere Sportart im Fokus. Hummels wird Teil eines großen Turniers, das Anfang Januar im TV zu sehen sein wird.

Cathy Hummels will Weltmeisterin werden: "Noch nie gespielt"

"Ja, es stimmt, ich bin bei der 'Promi-Darts-WM' dabei, ich freu mich total", verkündet Cathy Hummels stolz in einem Instagram-Video. Das bekannte Sportevent für VIPs, welches seit 2017 jährlich auf ProSieben ausgestrahlt wird, findet am 4. Januar statt. Für Hummels steht fest, dass die Teilnahme für sie kein Zuckerschlecken wird: "Es ist eine Challenge. Leute, ich hab noch nie so wirklich Darts gespielt." Wie im ProSieben-Format üblich, wird die Influencerin mit einem Darts-Profi ein Zweierteam bilden. Wer der Spieler an ihrer Seite wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Promi-Münchnerin mit neuer Passion: "Macht total Spaß"

Ob es Cathy Hummels gelingt, Promi-Darts-Weltmeisterin zu werden? Klar ist, die Freude am Spiel kommt bei der 37-jährigen Münchnerin nicht zu kurz: "Es macht total Spaß." Sie wirft zu Hause in Schwabing schon die ersten Dartpfeile. "Mein Coach hat gesagt, ich soll meinen Spot anvisieren und dann versuchen, mehr oder weniger einfach hinzuspielen. Challenge accepted", meint Hummels mit konzentriertem Blick.

Cathy Hummels übt fleißig für ihre Teilnahme bei der "Promi-Darts-WM". © Instagram/cathyhummels

"Ich freu mich, ein bisschen zu trainieren, und dann schauen wir mal, wie weit ich komm", so die Moderatorin im Weiteren. Wie sich dann herausstellt, soll Hummels' Fokus mit Erfolg gekrönt sein.

Völlige Überraschung: "Was ist mir gerade gelungen?"

Die Ex von Mats Hummels trifft das Bullseye – also genau in die Mitte der Dartscheibe. "Was ist mir gerade gelungen?", fragt sie überrascht ihren Trainer, der im Video neben ihr steht. "Du bist mein Zeuge!", meint sie voller Begeisterung.

Erfolg für Cathy Hummels: Die Influencerin trifft beim Dartspielen genau in die Mitte. © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels beklagt Schmerzen: "Gar nicht so leicht"

Doch Cathy Hummels muss feststellen, dass Dartspielen "gar nicht so leicht" ist: "Ich hab jetzt schon Schmerzen an den Armen. Ja, man braucht echt einen Bizeps hierfür!" Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich Hummels bei der sportlichen VIP-Veranstaltung von ProSieben schlagen wird.