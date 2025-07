Cathy Hummels wird Ballermann-Star: Große Ankündigung aus München

In wenigen Tagen wird Moderatorin Cathy Hummels auf der Bühne im Megapark stehen. Sie möchte sich den feierwütigen Malle-Fans am Ballermann stellen. Dafür bekommt sie prominente Unterstützung.

Neues Terrain: Cathy Hummels möchte am Ballermann auftreten

Immerhin ist sie Wiesn-erprobt! Cathy Hummels erfindet sich immer wieder neu – und hat ein neues Format für ihre Fans entwickelt. Bei "Cathy's erstes Mal" möchte sie jetzt zum Mikrofon greifen und auf Mallorca auftreten. Das teilte die Münchnerin jetzt auf Instagram mit.

Cathy Hummels: "Mein erstes Mal am Ballermann"

Im Megapark möchte die schöne Moderatorin das Partyvolk bespaßen. "Mein erstes Mal am Ballermann", verkündet Cathy Hummels stolz.

Calvin Kleinen holt Cathy Hummels auf die Mallorca-Bühne

Ganz allein wird die 37-Jährige nicht vor den grölenden Feierwütigen stehen. Reality-Star Calvin Kleinen wird ihr Schützenhilfe geben.

Calvin Kleinen nahm bereits an mehreren TV-Formaten teil, darunter das "Turmspringen" © BrauerPhotos

Kennengelernt hat sich das Paar (beide offiziell Single!) beim TV-Dreh zu "Kampf der Realitystars". Hummels moderierte damals noch, während Kleinen als Teilnehmer und Sieger 2024 glänzte.

Cathy Hummels will Neues ausprobieren, an den Ballermann fliegen und freut sich auf Kleinen: "Ich war noch nie da. Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du." Am Donnerstag um 21 Uhr stehe sie mit Calvin Kleinen auf der Bühne: "Das wird wild!"