Cathy Hummels muss sich wegen des Vorwurfs der Unfallflucht vor Gericht verantworten. Ihr Anwalt überrascht dort mit einem ungewöhnlichen Argument – und sorgt für hochgezogene Augenbrauen im Gerichtssaal.

Cathy Hummels im September 2026. Beim Gerichtstermin wegen des Vorwurfs der Unfallflucht erschien sie am Montag nicht persönlich.

Cathy Hummels auf dem Weg zum Pilates in einem knallig-pinken Geländewagen – wie so oft in München. Doch an einem Tag im Juni 2024 fällt sie noch mehr auf als sonst. So sehr, dass sich der Fernseh- und Internetstar knapp zweieinhalb Jahre später vor dem Amtsgericht verantworten muss.

Pinker SUV und ein lauter Knall: Was Cathy Hummels vorgeworfen wird

Sich selbst lässt Cathy Hummels an diesem Montagnachmittag vor Gericht nicht blicken. Stattdessen vertritt sie ihr Anwalt Reinhold Baier. Was damals genau passiert sein soll, schildert eine Zeugin vor Gericht so: Ein pinker Geländewagen wendet hektisch in der Nähe eines Münchner Sportstudios und stößt dabei "mit vollem Karacho" gegen einen parkenden Pkw.

Die Zeugin sei ebenfalls Kundin in dem Sportstudio, erzählt sie. Schon häufiger habe sie die Ex-Frau von Mats Hummels dort gesehen und wisse zudem von Social Media, welches Auto die 38-Jährige fahre.

Die junge Frau sei damals selbst gerade im Auto auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen, als sie beobachtete, wie der auffällige Wagen wendete und mit einem hörbaren Knall gegen ein parkendes Auto stieß. "Das kann man nicht nicht gehört haben", ist sie sich sicher. Doch angehalten habe das Auto nicht. Stattdessen habe die Fahrerin daraufhin einfach in eine freie Lücke eingeparkt.

Die Zeugin entdeckte "deutliche Dellen" am Auto

Später sah sie Hummels im Sportstudio. Auf den Vorfall angesprochen habe sie sie nicht – aus Angst vor deren Reaktion, erzählt die blonde Frau mit Pferdeschwanz.

Als sie nach 50 Minuten das Studio verließ, war Hummels bereits weg, ebenso wie der pinke Geländewagen. Daraufhin sah sie sich den parkenden Wagen genauer an und entdeckte "deutliche Dellen". Bei der Polizei erfuhr sie, dass bislang keine Meldung zu dem Vorfall eingegangen sei.

Die Folge: Cathy Hummels erhielt Post vom Amtsgericht. Ihr wird das unerlaubte Entfernen von einem Unfallort vorgeworfen.

Cathy Hummels' Anwalt Reinhold Baier am Montag im Gerichtssaal. © Sophia Willibald

Staatsanwaltschaft fordert 40.000 Euro und Führerschein weg

Zweifel daran, dass Hummels am Steuer des Wagens saß, gibt es am Montagnachmittag vor Gericht nicht. Vielmehr dreht sich alles um die Frage, ob die 38-Jährige bemerkt hat, dass sie gerade einen Unfall gebaut hat.

Dieser Frage ging ein Sachverständiger nach. Sein Ergebnis: Cathy Hummels hätte den Aufprall seiner Einschätzung nach bemerken müssen. Der Schaden, der bei dem Wendemanöver entstanden sein soll, liege bei etwa 2200 Euro.

40.000 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot fordert die Staatsanwaltschaft. Um seine Mandantin vor der hohen Geldstrafe zu bewahren, zieht Hummels' Anwalt Reinhold Baier ein ungewöhnliches Argument: Cathy Hummels stehe finanziell gar nicht so gut da. Hochgezogene Augenbrauen und ein Raunen im Gerichtssaal.

Zumindest in einem Punkt hat die Verteidigung einen vollen Erfolg erzielt

Von der Steuerkanzlei von Hummels habe man ihm mitgeteilt, dass sie als festes Einkommen lediglich die Mieten aus drei Eigentumswohnungen vorzuweisen habe. Nur rund 20.000 Euro habe sie so 2024 eingenommen.

Das will auch der Richter nicht so recht glauben und hat sich informiert. Man könne zwar nicht allen Informationen aus dem Internet vertrauen, doch er gehe stark davon aus, dass das Einkommen von Cathy Hummels durch Werbedeals oder etwa ihren Wiesnbummel deutlich höher liege.

Mit diesem Argument kommen Cathy Hummels und ihr Anwalt also nicht sehr weit. Das Urteil lautet: 40 Tagessätze à 500 Euro, sprich 20.000 Euro plus Gerichtskosten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zumindest in einem Punkt konnte die Verteidigung von Cathy Hummels einen vollen Erfolg erzielen: Sie darf ihren Führerschein behalten. Zu ihren Pilatesstunden kann sie also nach wie vor mit dem Auto anreisen, wenn sie das möchte.