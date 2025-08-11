Cathy Hummels teilt gegen Ex Mats aus: "Waren nicht eingeladen"

Ist Cathy Hummels sauer auf ihren Ex-Mann Mats? In ihrer Instagram-Story spricht sie über eine große Enttäuschung für sie und Sohn Ludwig. Was hat es damit auf sich?

Kennenlernen mit 19, Hochzeit mit 27 und erster Nachwuchs mit 30: Für Cathy Hummels war Mats ihre erste große Liebe. Doch die Beziehung hielt nicht für immer, 2022 folgte die Scheidung. Eigentlich präsentiert sich das Ex-Paar nach außen gerne als Team, doch jetzt gibt die Münchner Unternehmerin ganz private Einblicke und deutet an, dass offenbar nicht alles so rosig ist, wie es scheint.

Mats Hummels feiert Ausstand mit Freundin Nicola: Ex Cathy und Sohn nicht eingeladen

Am Sonntagnachmittag (10. August) verabschiedete sich Mats Hummels von seiner Karriere als aktiver Fußballprofi. Ein letztes Mal stand er für den BVB auf dem Rasen und zeigte sich glücklich grinsend seinen Fans. Mit dabei war natürlich auch Freundin Nicola Cavanis. Doch zwei besondere Menschen im Leben des ehemaligen Kickers fehlten: Ex-Frau Cathy Hummels und Sohn Ludwig.

Warum waren die beiden nicht beim Abschlussspiel von Mats im Dortmunder Signal-Iduna-Park dabei? In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Cathy Hummels eine Klarstellung. "Wir verpassen nicht mit Absicht das Abschlussspiel von Mats Hummels", schreibt sie dazu. "Ich habe meinem Sohn extra eine Zeitung hingelegt, damit er alles nachlesen kann." Der Grund, warum weder Ex-Frau noch Sohn bei dem Spiel dabei waren, enthüllt sie dabei ebenfalls: "Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon."

Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis bei seinem Abschied vom BVB. © imago/RHR-Foto

Cathy Hummels richtet sich direkt an Ex Mats: "Leb wohl"

Für Cathy Hummels muss das sicherlich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein – vor allem mit Blick auf ihren gemeinsamen Sohn. Doch ihrem Ludwig will die Münchner Unternehmerin dennoch eine schöne Zeit bieten: "Wir genießen jetzt wieder unseren wunderbaren Urlaub mit der Familie." In ihren abschließenden Worten hat sie noch eine Nachricht an Mats Hummels: "Leb wohl Aussenrist 15. Glückwunsch zu deiner außerordentlichen Karriere."

Cathy Hummels erklärt, warum sie nicht mit Sohn Ludwig beim Abschied von Ex Mats war. © instagram/cathyhummels

Auffällig bei dieser Nachricht ist, dass Cathy Hummels ihren Ex nicht wie in vergangenen Postings verlinkt hat. Unklar dürfte auch sein, worauf sie mit ihrem "Leb wohl" anspielt: Verabschiedet sie damit ihren Ex in die Fußball-Rente oder ist es aufgrund des verpassten Abschlussspiels ein allgemeines "Leb wohl"? Den wahren Inhalt ihrer Botschaft wird nur die 37-Jährige selbst kennen.