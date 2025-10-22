Personen des öffentlichen Lebens haben eine gewisse Vorbildfunktion, findet Cathy Hummels. Einem neuen Trend auf Social Media kann die Influencerin gar nichts abgewinnen. Darum positioniert sie sich nun ganz deutlich – und stellt auch klar, wie sie über Drogen denkt.

Cathy Hummels (37) ist als Moderatorin und Influencerin erfolgreich. Die sozialen Medien nutzt die 37-Jährige täglich und ist daher auch mit den aktuellen Trends im Netz vertraut. Von einer neuen Entwicklung möchte die Ex-Frau von Mats Hummels (36) nun aber ganz bewusst Abstand nehmen – und verrät auch, wie ernst sie ihre Vorbildfunktion nimmt.

Cathy Hummels über Koks-Trend: "Das ist absolut uncool"

In den sozialen Medien kursiert seit Neuestem ein spezieller Trend: Influencer täuschen ungeschminkt vor, sich Abdeckpuder wie Kokain durch die Nase zu ziehen – um plötzlich mit perfektem Make-up vor der Kamera zu sitzen. Ein scheinbar harmloses Phänomen, das für Cathy Hummels jedoch nicht zu unterschätzen ist.

Auf Instagram stellt die Influencerin klar: "Obwohl man eigentlich weiß, dass es nur Puder ist, verharmlosen diese Videos meiner Meinung nach den Drogenkonsum und verherrlichen ihn sogar ein bisschen." Auch wenn Cathy Hummels sonst für jeden Spaß zu haben sei, meint sie an dieser Stelle: "Da muss ich sagen: 'Stopp'. Das geht nicht und das ist absolut uncool."

Cathy Hummels über Vorbildfunktion: "Uns folgen viele junge Menschen"

Die Mutter eines Sohnes fährt fort: "Um sicher zu sein, dass ich nicht vielleicht irgendwie zu spießig geworden bin, habe ich auch meine Community befragt." Und im Rahmen dieser Instagram-Umfrage hat Cathy Hummels ein deutliches Ergebnis bekommen: 98 Prozent der Teilnehmer stimmten ihr zu, dass der Puder-Trend zu weit gehe.

Die 37-Jährige sieht sich in der Verantwortung, im Netz mit gutem Beispiel voranzugehen: "Meine Meinung ist, dass wir Creator sensibler mit solchen Trends umgehen müssen, weil wir auch Vorbilder sind, wir haben eine große Reichweite und uns folgen eben auch viele junge Menschen."

Daher meint Cathy Hummels abschließend: "Genau deswegen ist es wichtig, zwei bis dreimal zu überlegen, was man da eigentlich postet. Meine Meinung!" Daraufhin bittet die 37-Jährige ihre Follower darum, das Video zu teilen und damit ebenfalls "Stopp" zum Koks-Puder-Trend zu sagen.