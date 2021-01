Cathy Hummels nimmt sich an ihrem 33. Geburtstag selbst nicht zu ernst

Cathy Hummels feiert am Sonntag ihren 33. Geburtstag. Ihre Fans überraschte sie zu diesem Anlass mit einem Video der besonderen Art.

Luftballons, Kuchen und gute Musik: Influencerin Cathy Hummels ( ) feiert am Sonntag (31. Januar) ihren 33. Geburtstag. Dass sich die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (32) an ihrem Ehrentag selbst nicht allzu ernst nimmt, stellt sie .

Ausgelassene Stimmung zu "Rhythm Is a Dancer"

Zu den Klängen des 90er-Jahre-Hits "Rhythm Is a Dancer" von Snap! posiert Hummels in Hausschlappen mit einem riesigen Kronen-Ballon. Dann setzt sie sich an einen gedeckten Tisch, auf dem bereits ein Stück Schokoladenkuchen mit Kerze auf sie wartet. Genüsslich nimmt sie einen Bissen, unterdessen fällt wie aus dem Nichts glitzerndes Konfetti auf sie herab. Die 33-Jährige lacht vergnügt und entblößt dabei ihre mit Schokolade bedeckten Zähne. Was für ein Anblick!

Nach einem beherzten Schluck durch einen Penis-Strohhalm, schnappt sich Hummels zum Abschluss schließlich noch einmal den Kronen-Luftballon. Im Kommentar stellt die Mutter des kleinen Ludwig (3) klar: "Der Strohhalm ist recyclebar und der Kuchen vegan." Ihre Fans sind von dem lustigen Video so oder so begeistert und hinterlassen reichlich Geburtstagsglückwünsche. Unter den Gratulanten sind unter anderem auch Promi-Freundinnen wie Victoria Swarovski (27), Nina Bott (43) oder Sila Sahin-Radlinger (35).

