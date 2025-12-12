Cathy Hummels lädt zur Weihnachts-Party an den Viktualienmarkt: Wer 32.000 Euro erhält

Cathy Hummels’ glitzernde Charity-Nacht am Viktualienmarkt bringt 32.000 Euro für den guten Zweck. Welche Promis in München mitfeiern...

Roter Teppich, goldene Herzen und jede Menge Glitzer: Am Donnerstag verwandelte Moderatorin Cathy Hummels das Living Hotel am Viktualienmarkt in die wohl funkelndste Charity-Location der Stadt. Rund 150 Gäste kamen zum fünften Cathy’s Charity Christmas.

Promis zeigen Spendenbereitschaft in München

Jenny Elvers mit Sohn Paul, Matthias und Inge Steiner, Anna-Maria Zimmermann, Lina Kimmich, Sheyenne Jen, Simone Ballack, Joelina Drews, Dr. Luise Berger und Tochter Eleonora, Sonja Kiefer mit Ehemann Cedric Schwarz, Martin Krug, Anja Gräfin von Keyserlingk, Oliver Rauh, Tiger Kirchharz, Clemens Baumgärtner, Caro Matzko und viele weitere feierten für den guten Zweck.

Doch im Mittelpunkt standen nicht die Stars, sondern die Unterstützung für Menschen in München, die Hilfe brauchen. "Als Person des öffentlichen Lebens möchte ich meine Sichtbarkeit nutzen und mich für den guten Zweck einsetzen. Mir liegen regionale Vereine besonders am Herzen", erklärte Cathy Hummels der AZ.

Schon beim Eintreffen der Gäste zeigte sich das festliche Motto "Rot & Glitzer": Pailletten und lange Abendroben wohin man sah. Nach den ersten Interviews begrüßte Cathy Hummels ihre Gäste persönlich – und machte sofort klar, worum es ihr wirklich geht. "Glitzer ist schön, aber echte Nächstenliebe glänzt stärker. Ich wollte, dass dieser Abend Herzen wärmt, nicht nur Kameras."

Single-Mama Cathy Hummels verbringt Weihnachten in Miami

Die Weihnachtstage verbringt Cathy mit ihrem siebenjährigen Sohn Ludwig in Miami – Wärme im doppelten Sinne. Hummels ist nach der Trennung von Ex-Mann Mats Single: "Mit den Männern geht nichts. Der Richtige war einfach noch nicht dabei."

Emotionale Charity-Auktion – mit persönlichen Gesten der Gäste

Ein Höhepunkt des Abends: die Auktion. Neben exklusiven Preisen großer Marken gingen auch sehr persönliche Spenden über den Tisch. Ex-"Princess Charming" Stella Stegmann stiftete einen hochwertigen Ring aus ihrem eigenen Besitz. Rapper Felix Blume ("Kollegah") ließ ein selbst gemaltes Kunstwerk samt Videobotschaft einfliegen.

Für einen besonders rührenden Moment sorgte Paul Elvers, der immer wieder für seine Mutter Jenny mitbot – voller Herz und Einsatz. Cathy Hummels sagte dazu: "Ich fand es wunderschön zu sehen, wie liebevoll Paul für seine Mama mitgeboten hat. Ich wünsche mir, dass mein Sohn später genauso denkt – nicht nur an mich, sondern auch an andere." Die Spenden stiegen – und stiegen. Endergebnis: beeindruckende 32.000 Euro – zugunsten von München für Münchner e.V.

Daniel Döscher, Nina Anhan, Max Schlereth und Cathy Hummels mit dem Spendenscheck über 32.000 Euro © Michael Tinnefeld

Eine Nacht voller Glamour. Aber vor allem eine Nacht voller echter Nächstenliebe. Cathy Hummels setzte mit ihrem Christmas-Event erneut ein klares Zeichen: Glitzer ist schön. Hilfe ist schöner.