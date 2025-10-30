Das Bühnendinner in der Staatsoper ist Münchens vermutlich exklusivster Society-Schauplatz. Cathy Hummels hält es trotzdem nicht lang aus – doch ihre Stippvisite hat einen ganz bestimmten Grund.

Großer Auftritt, aber kurz: Beim Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper rauschte Cathy Hummels wie ein Herbstlüftchen durch die Gesellschaft. Kaum war sie da, saß sie schon – brav, aber blass – an Tisch 27, bestellte eine Cola Light (Essen? Fehlanzeige!), lauschte den Reden von Kunstminister Markus Blume und Intendant Serge Dorny, postete fürs Social-Media-Programm ihr strahlendes Lächeln und war kurz darauf weg: Nach AZ-Informationen eilte sie schnell heim zum kranken Sohn Ludwig (7) und zu ihrem kranken Vater, der auf den Kleinen aufgepasst hatte.

Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper: Münchens exklusivster Society-Schauplatz

Also Bühne frei für alle anderen: Kabarettist Simon und Lis Pearce, Charity-Queen Saskia Greipl mit Mann Stavros Kostantinidis, Franz Herzog von Bayern mit Thomas Greinwald, Schauspielerin Sunnyi Melles, Model Simon Lohmeyer und Schriftsteller Anton Leiss-Huber feierten bei Lachs, Rinderfilet und einem süßen Durcheinander von Käfer. PR-Lady Phoebe Rocchi strahlte mit und in Viola Gawlik – und auch Ex-Ministerin Marion Kiechle schlüpfte in Gawlik-Couture.

Das Bühnendinner ist Münchens exklusivster Society-Schauplatz – wer hier sitzt, ist wer. Offiziell kann man Karten über die Staatsoper erwerben, inoffiziell gilt: "Man muss schon jemanden kennen, der jemanden kennt." Der Preis? 450 Euro pro Person, plus eine großzügige Spende, versteht sich.

Mitten auf der Bühne: So speisen die VIP-Gäste in der Bayerischen Staatsoper

Schließlich geht’s nicht nur ums Gesehenwerden, sondern auch ums Geben: Der Erlös fließt in die Nachwuchsprogramme der Staatsoper. Und was für ein Setting! Statt Logenblick hieß es an diesem Abend: "Dinner mitten auf der Bühne". Wo sonst Sopranistinnen Schicksale besingen, klirrten Gläser, schimmerten Kristallleuchter und glänzte das Besteck.

Eine logistische Herausforderung für die technische Direktion. Recht viel mehr an Gewicht darf die Staatsoper nicht auf die Bühne stellen und die Gäste auch recht viel mehr nicht essen. Fazit: Während Cathy Hummels nach ihrer Cola-Light schon im Auto saß, genoss Münchens kultiviert(er)e Elite den Abend noch lange in bester Stimmung auf festem Bühnenboden und auf dem wohl teuersten Sitzplatz der Stadt.