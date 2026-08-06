Mit humorvollen Videos will Cathy Hummels ihre Community unterhalten. Doch bei einem Thema scheint die Münchnerin nun zu weit gegangen zu sein. Warum sie sich jetzt sogar entschuldigt ...

Anfang 2023 machte Cathy Hummels (38) öffentlich, dass sie sich nicht mehr vegan ernährt. Drei Jahre später gehen viele Fans offenbar noch immer davon aus, dass sie vollständig auf tierische Produkte verzichtet. Der Versuch, für Klarheit zu sorgen, sorgt nun für großen Ärger.

Wegen Vegan-Videos: Cathy Hummels sorgt für Entsetzen

Via Social Media wollte Hummels endgültig aufklären, dass ihre vegane Ernährungsweise der Vergangenheit angehört. Doch die auf TikTok und Instagram veröffentlichten Videos stießen vielen Menschen sauer auf. Sie erweckten wohl den Eindruck, die 38-Jährige mache sich über Veganismus lustig. Schnell kassierte die Promi-Münchnerin dafür Konsequenzen.

In einem der wurde Hummels aus dem Off gefragt: "Cathy, bist du eigentlich vegan?" Während sie direkt in die Kamera blickt, beißt die Münchnerin genüsslich in ein großes Stück Fleisch. In einem weiteren Clip fällt dieselbe Frage. Ihre provokante Antwort: "Ist Rindfleisch vegan?" Das Prinzip ist in allen Videos gleich – und sorgt bei vielen Tierfreunden für Entsetzen. Auch Social-Media-Stars wie Raffaela Raab (30) und Jonas Ems (29) zeigen sich empört.

Mit ihren Social-Media-Videos brachte Cathy Hummels auch Raffaela Raab (bekannt als "Die militante Veganerin") und Jonas Ems gegen sich auf. © imago/Panama Pictures, Gartner

Cathy Hummels mit Konsequenzen konfrontiert: Münchnerin bittet um Entschuldigung

Cathy Hummels zeigt nun Reue und entschuldigt sich in einem neuen Posting bei ihren Fans. Ob sie durch die kritischen Reaktionen auf ihre Clips in Erklärungsnot geriet? "Ich möchte mich kurz zu meinen TikTok-Videos äußern", meint die Influencerin zu Beginn ihrer Stellungnahme. "Mir ist bewusst geworden, dass meine Ess-Videos, die ich bereits gelöscht habe, vor allem bei euch den Eindruck erweckt haben, als würde ich mich über Veganer lustig machen. Das war definitiv niemals meine Absicht."

Die 38-Jährige betont: "Ich wollte einfach nur mit meinem Humor darauf antworten, ob ich noch vegan esse. Ich habe nämlich schon 2023 in mehreren Medien erklärt, warum ich nicht mehr vegan esse. Aber ich werde immer noch gefragt." Als Grund für ihre Ernährungsumstellung nannte Hummels damals, dass diese nicht gesund für sie gewesen sei.

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Stellungnahme von Cathy Hummels: "Wenn ich euch damit verletzt habe"

Jetzt will die Münchnerin offenbar für Klarheit sorgen. Social Media habe sie als perfekte Plattform für dieses Vorhaben erachtet. "Ich wollte eine humorvolle Antwort auf die ewige Frage geben, ohne viel zu sagen. Ich verstehe aber vor allem jetzt, dass dieser Humor bei euch anders angekommen ist, als es gemeint war. Und dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen und ich hoffe, dass ihr diese Entschuldigung annehmt. Wenn ich euch damit verletzt oder aufgebracht habe, dann tut mir das von Herzen leid. [...] Ich hoffe, wir können jetzt einen Haken an diese Sache machen."

Kein Verständnis von Fans: "Witze über Tierleid"

Der Wunsch, das Thema abzuschließen, scheint bislang nicht in Erfüllung zu gehen. Die Kritik ist noch nicht abgeklungen. In den Kommentaren zu ihrem Posting wird vor allem Unverständnis für ihre Aktion laut. "Das war kein Humor von dir – vor allem nicht für die Tiere, die leiden müssen", schreibt ein TikTok-User. "Witze über Tierleid zu machen, ist für mich definitiv nicht lustig", meint ein weiterer. Nach den scharfen Reaktionen dürfte Hummels vorerst einen Bogen um das Thema Veganismus machen.