Cathy Hummels beklagt sich bei Stadt München: "Wir haben ein Müllproblem"

München gilt als eine der saubersten Städte Deutschlands. Dennoch äußert Cathy Hummels jetzt scharfe Kritik, wenn es um die Müllentleerung in ihrer Heimat geht. Die zuständige Stelle klärt nach der Beschwerde in der AZ auf.

Moderatorin Cathy Hummels (38) fühlt sich in ihrer Heimat München sehr wohl. Wegen eines vermeintlichen Müllproblems in der bayerischen Landeshauptstadt griff sie jedoch zum Hörer und zog Konsequenzen.

Cathy Hummels beklagt sich bei Stadt München: "Das konnte ich nicht mehr ertragen"

"Ich habe mich schon bei der Stadt beschwert", verrät Hummels jetzt in einem Podcast. Schon des Öfteren habe die 38-Jährige bemerkt, dass die öffentlichen Mülltonnen in ihrem Stadtteil Schwabing nicht geleert worden seien. "Die sind überfüllt. [...] Ich wohne gegenüber von einem Park und die Tonnen sind so maßlos überfüllt", äußert die Münchnerin im Audioformat " ". "Das konnte ich nicht mehr ertragen", gibt sie offen zu.

Cathy Hummels berichtet von ihrem Ärger: "Dann habe ich bei der Stadt angerufen und habe gesagt: 'Leute, wir zahlen alle so viele Steuern dafür, dass der Müll regelmäßig geleert wird. [...] Und ihr holt die Tonnen nicht ab.'" Ihr Urteil fällt sehr deutlich aus. "Wir haben ein Müllproblem", meint sie in Bezug auf München.

Wegen Müll in München: "Verpeste ungewollt die Umwelt"

Das vermeintliche Problem bei der Abfallentsorgung beschäftigt Hummels auch aufgrund ihres ausgeprägten Umweltbewusstseins. "Wenn ich an einer Mülltonne vorbeifahre, dann liegt der ganze Dreck drumherum. Der ganze Müll wird vom Wind auf die Straße getragen. Der Wind kommt und ich verpeste ungewollt die Umwelt. Das tut mir in der Seele weh", sagt sie emotional berührt.

Laut Cathy Hummels hat München ein Problem mit der regelmäßigen Müllentleerung. © imago/imagebroker

Münchner Baureferat bezieht Stellung: "Jeder Beschwerde wird nachgegangen"

Für die Straßenreinigung in München innerhalb des Vollanschlussgebietes ist das städtische Baureferat zuständig. Der Bereich umfasst in etwa das Areal innerhalb des Mittleren Rings sowie den Kernbereich von Pasing. Auch große Teile von Schwabing gehören zum Vollanschlussgebiet. Das Baureferat erklärt in einer Stellungnahme gegenüber der AZ: "Jeden Tag aufs Neue engagiert sich der Straßenreinigungsbetrieb [...] für saubere Straßen, Wege und Plätze in München." Auf die Kritikpunkte von Cathy Hummels antwortet die amtliche Abteilung: "Jeder Beschwerde wird nachgegangen und die Mängel werden beseitigt." Das Anliegen der Moderatorin sei demnach geprüft und entsprechend bearbeitet worden.

München zählt "zu den saubersten Städten der Welt"

Dass München – wie Hummels meint – ein "Müllproblem" habe, lässt das Baureferat nicht unkommentiert und zeichnet in der AZ ein anderes Bild. Die Isar-Metropole zähle "zu den saubersten Städten der Welt". Im Vollanschlussgebiet seien "ungefähr 2.000 Abfallbehälter" aufgestellt. An "stark frequentierten U-Bahn-Aufgängen" finde man zusätzlich fast 200 "Kombimüllbehälter mit Aschenbechern" vor – mehr als 5.000 Abfallbehälter gebe es insgesamt in den öffentlichen Grünanlagen.

Cathy Hummels legt viel Wert auf eine saubere Umwelt. © imago/Spöttel Picture

Dass speziell Grünanlagen in München möglicherweise mit einem höheren Müllaufkommen zu kämpfen haben, könnte laut Baureferat damit zusammenhängen, dass sich die Menschen vermehrt dort aufhalten. "Stadtweit werden die rund 1.300 öffentlichen Parks und Grünanlagen so intensiv genutzt wie nie zuvor. Die Nutzung der öffentlichen Grünflächen hat sich in den letzten 25 Jahren extrem intensiviert durch das enorme, stetige Bevölkerungswachstum bei annähernd gleichbleibendem zentrumsnahem öffentlichem Grünflächenangebot." Von 2000 bis 2025 habe München ein Bevölkerungswachstum von rund 350.000 Menschen erlebt. "Mit einer intensiveren Nutzung geht ein höheres Müllaufkommen einher", erklärt das Baureferat gegenüber der AZ.

Cathy Hummels zeigt Einsatz: "Ich sammle den ganzen Müll auf"

Im Kampf gegen Abfall zeige Cathy Hummels im Alltag oft Eigeninitiative, erzählt sie im Podcast-Gespräch. "Ich sammle den ganzen Müll auf – auch von meinem Grundstück und auch von anderen Grundstücken, wenn ich da was sehe." Das Baureferat betont hierzu in seiner Stellungnahme: "Wenn Bürgerinnen oder Bürger Verunreinigungen oder illegal abgeladenen Müll im Stadtgebiet entdecken, können sie diese wie gewohnt melden." Damit haben alle Münchner – wie auch Hummels – jederzeit die Möglichkeit, auf Verschmutzungen in der Stadt aufmerksam zu machen.