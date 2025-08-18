Catherine Zeta-Jones verteidigt vier Immobilien: "Nicht übertrieben"

Das Hollywoodpaar Michael Douglas und Catherina Zeta-Jones besitzt zusammen vier Häuser. Die Schauspielerin betonte nun, dass das zwar nach Jetset klinge, aber "nicht übertrieben" sei.

Catherine Zeta-Jones (55) findet, dass der Besitz von vier Häusern "nicht übertrieben" sei. In einem Interview betonte sie vielmehr, dass die diversen Wohnsitze "sehr komfortabel" seien.

Vorliebe für Immobilien und Vintage-Mode

Die Schauspielerin über die Immobilien, die sie und ihr Ehemann Michael Douglas (80) besitzen - zwei Häuser in New York, eines in Kanada und eines in Spanien. "Ich weiß, das klingt sehr nach Jetset, und ich liebe es, mich mit Schönheit zu umgeben, aber es ist nicht übertrieben, sondern sehr komfortabel", sagte Zeta-Jones über die vier Immobilien.

Die Schauspielerin aus "Die Maske des Zorro" sprach auch über ihre Liebe zur Morde. "Ich gehe in alle Vintage-Läden in Paris. Ich kaufe Dinge, die man wahrscheinlich nie tragen wird, wie zum Beispiel einen wunderschönen Umhang, einfach tolle Stücke. Ich liebe im Moment klassische Yves Saint Laurent. Abendkleider begeistern mich." Für normale Jeans und weiße T-Shirts gebe sie nicht gerne viel Geld aus. "Aber wenn es um Couture, wunderschöne Perlenstickereien und Kunstfertigkeit geht... ich liebe das Theater der Mode."

Diese Leidenschaft hat sie bereits an Tochter Carys (22) weitergegeben. "Sie liebt meinen Kleiderschrank", erzählte die zweifache Mutter dem Magazin. "Ich habe wahrscheinlich die größte Fendi-Baguette-Taschensammlung, und sie hat gerade noch mehr im Haus meiner Mutter gefunden. Ich habe alles, von Jeans über Perlen bis hin zu Pailletten." Viele davon habe sie von Carla Fendi (1937-2017) geschenkt bekommen.

Silberne Hochzeit im November

Am 18. November kann das Hollywoodpaar, das neben Tochter Carys noch Sohn Dylan (25) hat, seinen 25. Hochzeitstag feiern. Eines ihrer Geheimnisse für eine langjährige Ehe? "Wir hören nicht auf den Mist, der über uns geschrieben wird, das ist die Hauptsache. Und wir respektieren unseren Freiraum, wir sind unabhängige Seelen. Wir sind uns sehr ähnlich; wir wurden am selben Tag geboren, 25 Jahre auseinander." Zudem hätten sie keine Angst vor Gesprächen. "Ich trage alles offen und er auch, und das ist gut."