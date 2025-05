Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern mit Tochter Carys

Es ist ein besonderer Moment für Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas: Ihre 22-jährige Tochter Carys hat ihr Studium an der renommierten Brown University abgeschlossen. Die "stolzen" Eltern feierten den Meilenstein mit emotionalen Bildern.

Ein besonderes Wochenende liegt hinter Catherine Zeta-Jones (55) und Michael Douglas (80): Ihre jüngste Tochter Carys (22) hat erfolgreich ihr Studium an der prestigeträchtigen Brown University in Rhode Island abgeschlossen. Die stolzen Eltern ließen es sich nicht nehmen, diesen wichtigen Meilenstein im Leben ihrer Tochter gebührend zu feiern und teilten emotionale Momente auf Instagram.

, ist zu sehen, wie sie und ihr Ehemann ihre Tochter liebevoll auf beide Wangen küssen. Carys strahlt in einem eleganten, weißen Kleid mit Carmen-Ausschnitt zwischen ihren Eltern. "Der Abend vor der Graduation! Wir sind beide so stolze Eltern gerade! Es hat gerade erst begonnen!", schrieb die begeisterte Mutter zu dem Bild.

Emotional und voller Stolz

Die 55-jährige Schauspielerin teilte außerdem mehrere Instagram-Storys von der Feier, die zeigen, wie sehr die Familie diesen Moment genießt. Besonders rührend war ein Video, das Carys in ihrer Graduation-Robe zeigt. Auch ein weiterer Schnappschuss dokumentiert einen süßen Moment zwischen Mutter und Tochter, bei dem sie sich an den Händen halten und sich gegenseitig auf die Wange küssen. Der Abschluss wurde mit einer Karotten-Torte gefeiert.

Laut einer Bildunterschrift in den Storys machte Carys ihren Abschluss am Watson Institute for International and Public Affairs der Universität und trat damit in die Fußstapfen ihres Bruders Dylan (24), der Politikwissenschaften studiert hat.

Eine Familie mit tiefen Wurzeln in der Schauspielerei

Die beiden gemeinsamen Kinder von Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas sind wie ihre Eltern auch als Schauspieler aktiv. Während Dylan bereits eine kleine Filmografie bei "IMDb" vorweisen kann, konzentriert er sich aber hauptsächlich auf sein politisches Talk-Format "Young American with Dylan Douglas".

Carys hat bisher vier Einträge bei "IMDb", darunter den Kurzfilm "Shell" und ihre Arbeit als zweite Regieassistentin bei dem Kurzfilm "August". Neben ihrem Studium hat sie außerdem in dem Kurzfilm "F*ck That Guy" mitgewirkt. Auf Instagram hat sie zudem ihre Gesangskünste unter Beweis gestellt.