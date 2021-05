Catherine Zeta-Jones' Tochter zieht es nach Hollywood

Catherine Zeta-Jones und ihr Mann Michael Douglas sind gefeierte Schauspieler. Ihre Tochter Carys möchte nun dieselbe Karriere wie ihre Eltern verfolgen. Sie soll eine große Leidenschaft für die Schauspielerei haben.

Catherine Zeta-Jones und ihre Tochter Carys bei der New York Fashion Week 2019.

Tritt sie etwa schon bald in die Fußstapfen ihrer Eltern? Carys Zeta Douglas (18) möchte ins Schauspielgeschäft einsteigen, wie ihre Mutter Catherine Zeta-Jones (51) nun verriet. Die "Chicago"-Darstellerin erklärte dass die 18-Jährige zwar in der Schule auch an Geschichte und Politik interessiert sei, ihre "Leidenschaft" liege jedoch "vor der Kamera".

Von ihrem Vater, Michael Douglas (76), sei Carys diesbezüglich aber bereits gewarnt worden. Mit zwei berühmten Eltern würde sie in Hollywood stets als "die Tochter von" bezeichnet werden, habe er ihr mit auf den Weg gegeben. Douglas habe als Sohn von Schauspiellegende Kirk Douglas (1916-2020) zu Beginn seiner eigenen Karriere dasselbe erlebt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch ihr Sohn möchte Schauspieler werden

Laut Zeta-Jones interessiere sich auch ihr Sohn Dylan Michael (20) für ein Leben in Hollywood. "Ihre Liebe für die Schauspielerei ist so stark [...]", gab sie im Interview mit Drew Barrymore (46) über ihre Kinder preis. Bislang hätten beide Sprösslinge noch keine professionellen Angebote bekommen - ihren Traum würden sie jedoch zielstrebig verfolgen.