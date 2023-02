Catherine Zeta-Jones stiehlt Michael Douglas in Traumrobe die Show

Catherine Zeta-Jones hat ihren Ehemann Michael Douglas zur "Ant-Man 3"-Premiere in London begleitet und dabei in einer pastellblauen Robe alle Blicke auf sich gezogen.

Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (53) hat erneut ihre Unterstützung gezeigt und ihren Ehemann Michael Douglas (78) zu einer Premierenfeier seines neuen Films "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" begleitet. Auf dem lilafarbenen Teppich in London erschien sie in einem ärmellosen, bodenlangen Kleid in Kornblumenblau von Cristina Ottaviano mit kleiner Schleppe und tiefem Ausschnitt.

Besondere Hingucker waren dabei Raffungen an der Taille und eine dünne Schärpe, die ihr über die rechte Schulter nach hinten fiel. Ihr brünettes Haar trug sie zum Mittelscheitel und in sanften Wellen offen über die Schultern. Bei den Accessoires wählte Zeta-Jones Ohrhänger und ein funkelndes Armband, . Beim Make-up setzte sie vor allem auf Mascara und betonte ihre Lippen mit einem Lippenstift in einem dunkleren Braunton.

Weitere "Ant-Man"-Stars anwesend

Michael Douglas erschien zur Premiere in einem marineblauen Anzug mit gepunkteter Krawatte und weißem Hemd. Er spielt in dem neuen Marvel-Film erneut die Rolle des Dr. Henry "Hank" Pym. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" startete am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Der Streifen läutet die fünfte Phase im Marvel Cinematic Universe ein. Bei der Premiere in London schritt unter anderem auch Hauptdarsteller Paul Rudd (53) und Kang-Darsteller Jonathan Majors (33) über den Teppich.