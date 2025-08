Catherine Zeta-Jones lässt Morticia Addams aufleben

Catherine Zeta-Jones verkörpert ihre "Wednesday"-Rolle Morticia Addams mit jeder Faser: In New York City versprühte die Schauspielerin jetzt mit mehreren Outfits Gothic-Eleganz.

Catherine Zeta-Jones (55) beweist während der PR-Tour für "Wednesday" einmal mehr, dass wahre Eleganz nicht laut sein muss. Bei einem Auftritt in New York City verneigte sich die Schauspielerin mit einem raffiniert-düsteren Look erneut vor ihrer Serienrolle der Morticia Addams.

Die 55-Jährige zeigte sich in einem tiefschwarzen Zweiteiler aus einem taillierten Blazer mit Peplum und einem Bleistiftrock, beides kunstvoll mit leuchtend roten Mohnblumen bestickt. Während die Blüten auf dem Jackensaum in voller Blüte standen, wirkten sie auf dem Rock wie herabfallende Blätter - ein poetischer Kontrast, der die morbide Ästhetik von Morticia Addams charmant aufgreift, ohne wie eine Verkleidung zu wirken.

Zu dem Look kombinierte Zeta-Jones rote High Heels und eine dunkle Sonnenbrille sowie goldene Kreolen und mehrere Ringe. Ihr Make-up hielt sie dezent mit braunen glossigen Lippen und definierten Augen.

Partnerlook mit Jenna Ortega

Wie in den vergangenen Jahren Trend geworden, nutzt Catherine Zeta-Jones - und ebenso Co-Star Jenna Ortega (22) - die Serienpromotion auch als modische Hommage an ihre Rolle. Am Dienstagabend erschienen die "Wednesday"-Hauptdarstellerin und ihre Serienmutter zu einem Fan-Screening im Paris Theatre in New York City .

Ortega trug ein schwarzes Slipdress mit tiefem V-Ausschnitt und Lederbesätzen, kombiniert mit geschnürten Gothic-Boots und Smokey Eyes mit gebleichten Augenbrauen. Zeta-Jones griff den Gothic-Stil ebenfalls auf: Die Schauspielerin trug ein bodenlanges, nahezu transparentes Kleid, ein fransiges Cape und dazu einen schwarzen Blazer sowie eine kleine Sonnenbrille und rote Lippen - eine moderne Hommage an Morticia Addams.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel von "Wednesday", das auf den Cartoons um die düstere Addams Family basiert, feierte am 6. August Premiere bei Netflix. Bereits die erste Staffel war 2022 ein Riesenerfolg für den Streamingdienst. Vier weitere Folgen sollen am 3. September verfügbar sein.