Carsten Stahl: "Oliver Pocher erniedrigt Mathias Mester bei Let's Dance"

Mathias Mester kann mit seiner Leistung bei der Jury von "Let's Dance" punkten. Oli Pocher kritisiert das Lob-Urteil der Juroren mit einem Spruch, der für Mobbing-Experte Carsten Stahl zu weit geht. "Das ist erniedrigend."

Nach der 5. Folge von "Let's Dance" machte Oliver Pocher seinem Ärger Luft. In seinen Augen wurde Ehefrau Amira am 25. März von der Jury unfair bewertet. Gleichwohl hätte Show-Konkurrent Mathias Mester weniger Punkte erhalten müssen, so Pocher. Der Profi-Sportler hat, wie Amira Pocher, 25 Punkte von der Jury erhalten – für Oli Pocher absolut nicht nachvollziehbar.

Oliver Pocher über Mathias Mester: "Ein Kleinwüchsiger im Kaktus-Kostüm"

"Dann tanzt Amira einen sensationellen Contemporary, der hoch anspruchsvoll ist und dann gibt es da von Motsi und Jorge 8 Punkte, von Llambi allerdings 9", so Pocher auf Instagram. Der Comedian ärgerte sich: "Aber, wenn ein Kleinwüchsiger im Kaktus-Kostüm tanzt und sich komplett vertanzt, dann gibt's 9 Punkte dafür. Das verstehe ich nicht."

Streit-Gespräch: Carsten Stahl zofft sich mit Oliver Pocher

Carsten Stahl meint: Die Anspielung auf die Größe hätte sich der Comedian sparen können! "Auch Herr Pocher hat keinen Freifahrtschein, andere Menschen zu erniedrigen und zu demütigen", so der Mobbing-Experte im AZ-Gespräch. Schon mehrmals habe Stahl TV-Star Pocher auf seine fiesen Mobbing-Attacken aufmerksam gemacht. "Wir haben telefoniert und ich habe ihm klar und deutlich meine Meinung gesagt. Eingesehen oder verstanden hat er sein Fehlverhalten nicht."

Carsten Stahl setzt sich gegen Mobbing ein © imago// Future Image

Stahl in Anspielung auf Pochers erhaltene Ohrfeige bei einem Boxkampf: "Gewalt ist niemals der richtige Weg oder eine Rechtfertigung. Allerdings gilt das auch für seelische und psychische Gewalt, die Oliver Pocher mit seinen Erniedrigungen sowie verachtenden und beleidigenden Aussagen auf dem Rücken anderer Menschen betreibt."

Der Anti-Gewalt-Trainer gibt nicht auf, will immer wieder das Publikum für das Thema Mobbing sensibilisieren. "Es muss Schluss damit sein, dass Pocher sich regelmäßig auf Kosten anderer - zu seinem Nutzen - lustig macht."