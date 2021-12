Caroline Kennedy: Biden will Kennedy-Tochter als Botschafterin

Sie arbeitete schon unter Barack Obama als Botschafterin in Japan, nun möchte auch Joe Biden das letzte noch lebende Kind von John F. Kennedy zur Botschafterin ernennen.

Die Tochter von John F. Kennedy (1917-1963), Caroline Kennedy (64), soll künftig die amerikanische Botschaft in Australien leiten.

US-Präsident Joe Biden (79) will die Tochter des 1963 ermordeten Präsidenten für den Posten der Botschafterin in Australien nominieren. Dem muss der Senat allerdings noch zustimmen, was Wochen oder Monate dauern kann.

Die 64-Jährige ist das letzte noch lebende Kind von John F. Kennedy und Jacky Kennedy (1929-1994). Als junge Frau studierte sie Jura, später arbeitete sie im Metropolitan Museum of Art und schrieb als Autorin mehrere Bücher über die Amerikanische Geschichte, Politik und Literatur.

Von Obama zur Botschafterin ernannt

Den jahrzehntelangen Bitten der Demokraten, sich politisch einzusetzen, folgte sie erst, als Barack Obama (60) 2008 als US-Präsident antrat. Ihn verglich sie sogar mit ihrem Vater. Er nominierte sie 2013 schließlich auch als Botschafterin in Japan. Mit der Wahl von Donald Trump (75) zum US-Präsidenten trat sie zum 2017 von ihrem Posten zurück.

Es war nicht die einzige Personalie, die Biden am Mittwoch bekannt gab. Auch die mehrfache Eiskunstlauf-Weltmeisterin Michelle Kwan (41) soll US-Botschafterin in Belize werden, .

