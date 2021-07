Caroline Beils Tochter feiert ihr Debüt auf dem roten Teppich

Caroline Beils Tochter Ava feiert mit vier Jahren ihr Debüt auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit ihren Eltern besuchte sie eine Spenden-Vernissage.

Frühes Debüt auf dem roten Teppich: Caroline Beil (54) und ihr Ehemann Philipp-Marcus Sattler besuchten am Donnerstag gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Ava eine Spenden-Vernissage in Hamburg. Während das Paar strahlend für die Fotografen posierte, drehte sich die Kleine immer wieder schüchtern zu ihren Eltern um. So ganz geheuer war ihr das Blitzlichtgewitter wohl noch nicht.

Caroline Beil wurde mit 50 Jahren noch einmal Mutter

Beil brachte ihre Tochter 2017 im Alter von 50 Jahren auf die Welt. Die Schauspielerin und Moderatorin hat zudem einen zwölfjährigen Sohn mit dem Schauspieler Pete Dwojak (39), von dem sie sich 2010 nach vier Jahren Beziehung trennte. Seit 2014 ist sie mit dem 16 Jahre jüngeren Zahnarzt Philipp-Marcus Sattler zusammen. Ein Jahr nach der Geburt der gemeinsamen Tochter gab sich das Paar 2018 in Schottland das Jawort.