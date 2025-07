Carmen Nebels Sohn Gregor hat geheiratet

Carmen Nebels einziger Sohn, Gregor Nebel, hat geheiratet. Nach fünf Jahren Beziehung gab er seiner Lebensgefährtin Katrin das Jawort - und schwärmt: "Ich habe meine beste Freundin geheiratet."

Gregor Nebel (40), Sohn von Moderatorin Carmen Nebel (68), hat geheiratet. Nach fünf Jahren Beziehung gab er seiner Partnerin Katrin das Jawort. Die Hochzeit fand im brandenburgischen Michendorf statt.

"Mit Katrin habe ich meine beste Freundin geheiratet!", schwärmt er im Gespräch mit "Superillu". Kennengelernt hatte der Unternehmer seine Freundin am Arbeitsplatz. Sie arbeitete als Redaktionsleiterin bei der von ihm gegründeten Musikplattform "Schlager.de".

Roger Federer gratuliert zur Hochzeit

Auf seinem Instagram-Account gab Gregor Nebel die Hochzeit ebenfalls bekannt. "Darf ich vorstellen: Gregor Nebel & Katrin Nebel-Voigt!", schrieb er , auf dem sich das Ehepaar in den Armen liegt und glücklich anstrahlt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zur Vermählung gab es auch eine ganz besondere Gratulation, wie der Berliner zudem auf seinem Kanal teilte. Tennisstar Roger Federer (43) schickte den beiden : "Liebe Katrin und Gregor, alles Gute zur Hochzeit. Nur das Beste", ist auf dem gerahmten Bild zu lesen. "Wow, über diesen Gruß haben wir uns besonders gefreut! The GOAT Roger Federer gratuliert zur Hochzeit", freute sich Nebel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Verlobung vor zwei Jahren

Auch die Verlobung hatte Gregor Nebel am Silvestermorgen 2024 . Damals postete er ein Foto ineinander verschlungener Hände mit Verlobungsring und dem Text "Sie hat JA gesagt", gefolgt von Bildern aus dem gemeinsamen Urlaub in New York und vom Weihnachtsfest.

Seine Partnerin bringt bereits zwei Kinder mit in die Ehe. Weiteren Nachwuchs wollen die beiden auf sich zukommen lassen, wie Katrin Nebel-Voigt der Illustrierten erklärt: "Wer weiß, was die Zukunft bringt..."

Auch Ella Endlich war bei der Hochzeit dabei

Gregor Nebel ist der einzige Sohn von Carmen Nebel. Allerdings hat er eine berühmte Stiefschwester: Seit 2021 ist seine Mutter mit Norbert Endlich (67) verheiratet, dem Vater von Schlagersängerin Ella Endlich (41), mit dem sie bereits 1987 kurzzeitig liiert war. Seine Tochter Ella war deshalb ebenfalls bei der Hochzeitsfeier anwesend.