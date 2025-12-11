Carmen Geiss wird böse im TV: Was hinter der energischen Reaktion steckt

Carmen Geiss zeigt sich im TV von einer ungewohnt aufgebrachten Seite. Im Gespräch mit der AZ verrät die Kult-Millionärin die Hintergründe. Auch Ehemann Robert kommt im Interview zu Wort: "Der kann schon gut Feuer geben."

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind aktuell Teil eines Castingformats auf RTLZWEI. In der Sendung "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" sucht das Kultpaar unter mehreren Kandidatinnen nach einer jungen Dame, die Fürstin Nina von Seborga bei royalen Pflichten unterstützt. Im selbst ernannten Fürstentum Seborga in Italien sind schließlich alle Hände voll zu tun. Als Teil einer vierköpfigen Jury zeigt sich Carmen Geiss meist höflich. Bei den Dreharbeiten musste die 60-Jährige aber auch durchgreifen – manche Teilnehmerinnen trieben Carmen Geiss zur Weißglut.

Carmen Geiss wird böse: Das steckt hinter der energischen Reaktion

Das Casting für "Traumjob Prinzessin" fand im Schloss Balthasar im Europa-Park Rust statt. Carmen und Robert Geiss bilden neben Nina von Seborga und Creative Director Sascha Lilic die Jury. Zwischen den Juroren kam es oft zu Diskussionen. "Es gab immer unterschiedliche Meinungen", so Robert Geiss zur AZ. Was die Kandidatinnen anbelangt, habe "jeder seinen eigenen Geschmack" gehabt. Die Teilnehmerinnen seien teils "verrückt, ausgeflippt, solide und elegant" gewesen. Carmen Geiss meint, manche waren wohl "spielerisch drauf, die haben das alles gar nicht so ernst genommen". Dieses Verhalten habe die 60-Jährige getriggert: "Da war ich dann schon auch mal böse, genauso der Robert."

Robert Geiss verrät: "Kann Feuer geben"

Bei der Bewertung der Kandidatinnen sei jedoch Juror Sascha Lilic grundsätzlich "am strengsten" gewesen, wie Robert Geiss im AZ-Gespräch offenbart: "Der kann schon gut Feuer geben. Die Fürstin genauso, wenn man ehrlich ist. Die hat ja auch einen Titel zu vergeben."

Die Juroren im RTLZWEI-Format "Die Geissens: Traumjob Prinzessin": Fürstin Nina von Seborga, Sascha Lilic sowie Carmen und Robert Geiss. © RTLZWEI

Geissens empört wegen TV-Kandidatinnen: "In der falschen Show"

Robert Geiss verrät über die Damen, die sich für "Traumjob Prinzessin" beworben haben: "Da waren welche dabei, die haben gar nicht gewusst, wo Seborga überhaupt ist. Da sind sie dann natürlich in der falschen Castingshow." Ehefrau Carmen ist gleicher Meinung und erzählt empört: "Ja, die haben sich auch gar nicht vorbereitet. Die haben das alles einfach als Witz gesehen." Das habe rasch Konsequenzen nach sich gezogen: "Die entsprechenden Damen mussten dann auch ganz schnell wieder nach Hause fahren."

"Traumjob Prinzessin": Geissens verfolgen bestimmtes Ziel

Die Sendung "Traumjob Prinzessin" ist ein Unterhaltungsformat. Den Zuschauern soll beim Anschauen der Abend versüßt werden. Doch für Robert Geiss, seine Frau und Nina von Seborga soll die Sendung einen ganz anderen Zweck erfüllen: "Wir vollen Seborga und das Streben nach Unabhängigkeit nach vorne bringen. Und dann wird das Fürstentum irgendwann vielleicht auch mal noch ein richtiger Tourismus- und Ausflugsmagnet. Das wäre das Ziel."

Carmen und Robert Geiss verfolgen mit dem Format "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ein bestimmtes Ziel. © imago/Smith