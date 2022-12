Carly Rae Jepsen ist "schwer begeistert" von ihrem Freund

Im Rahmen ihres Geburtstags im November hat "Call Me Maybe"-Sängerin Carly Rae Jepsen ein Video veröffentlicht, in dem sie einen Mann küsst. Jetzt schwärmt sie in einem neuen Interview von ihrem Freund, der Musikproduzent ist.

15. Dezember 2022 - 22:45 Uhr | (mia/spot)

Carly Rae Jepsen auf der Bühne. © Nounpusher Photography/Shutterstock

Wer gut aufgepasst hat, hat schon im November gesehen, dass sich im Liebesleben von Carly Rae Jepsen (37) offenbar etwas getan hat. machte sie ihre Beziehung mit dem Produzenten Cole Marsden Greif-Neill alias Cole M.G.N. öffentlich.

Jepsen wünscht sich weitere Geburtstage mit ihrem Freund

Mit nun über diese gar nicht so neue Liebe, denn laut des Magazins sei sie schon seit mehreren Monaten mit ihrem Freund zusammen. Im Interview erzählt sie, wie es zu dem Clip kam, in dem er ihr ihren Geburtstagskuchen präsentiert und sie auf den Mund küsst. Er habe ein Barbecue vorbereitet und auch das Dinner gemacht: "Es war wirklich sehr reizend." Im beigefügten Instagram-Kommentar hatte sie ihn als "meinen Mann Cole" bezeichnet. Sie habe sich viele "geheime Dinge" gewünscht, aber vor allem weitere Geburtstage zusammen mit ihm.

Sie sei vorsichtig, nicht zu viel über die Beziehung über Social Media zu veröffentlichen, erklärt Jepsen, "weil es etwas ist, das ich schützen und für mich behalten möchte". Gleichzeitig mache es Spaß, die Entwicklung von etwas zu zeigen, wenn man wirklich begeistert davon sei, sagt die Sängerin: "Und ich bin auf jeden Fall schwer begeistert von ihm."

Cole M.G.N. ist Musikproduzent und hat schon mehrere Grammys gewonnen. Musikalisch haben die beiden auch bereits miteinander gearbeitet, wie Jepsen erzählt. Von der aufgenommenen Musik soll nach aktuellem Stand aber nichts veröffentlicht werden. Sie hätten das Ganze einfach nur gemacht, weil es ihnen Freude bereitet habe.