Carlo von Tiedemann im engsten Familienkreis beigesetzt

Carlo von Tiedemann wurde im engsten Kreis in seinem Heimatdorf bei Hamburg beigesetzt. Nur 15 Personen nahmen an der stillen Zeremonie teil. "Es war Carlos Wunsch", erklärt seine Witwe.

Ein Leben lang stand er im Scheinwerferlicht, doch seinen letzten Weg wollte Carlo von Tiedemann (1943-2025) in aller Ruhe gehen. Das NDR-Urgestein ist am Mittwoch im engsten Familienkreis in seinem Heimatort Quickborn beigesetzt worden. Nur 15 Menschen waren zur Urnenbeisetzung auf dem evangelischen Heidefriedhof nahe Hamburg eingeladen, .

"Es war Carlos Wunsch"

Laut von Tiedemanns Witwe Julia Laubrunn waren neben Familienmitgliedern auch der beste Freund des TV-Stars anwesend. "Es war Carlos Wunsch, damit wir in Ruhe trauern können", erklärt sie die kleine Beisetzung. Die Zeremonie war dementsprechend sehr privat: Drei seiner Kinder erinnerten in kurzen Reden an besondere Momente im Leben ihres Vaters. Die musikalische Gestaltung hatte sich der Moderator zu Lebzeiten selbst gewünscht. Zuerst erklang "Nessun dorma" aus der Oper "Turandot", den Abschluss bildete Frank Sinatras "My Way".

Große Gedenkfeier in Hamburg

Nachdem die Familie in aller Stille Abschied genommen hat, plant Hamburg eine öffentliche Trauerfeier für einen seiner berühmtesten Söhne. Am 10. Juli werden in der Hauptkirche St. Michaelis ab 15:30 Uhr etwa 1.500 Gäste zu einer großen Gedenkveranstaltung erwartet, darunter zahlreiche Prominente aus von Tiedemanns langem Berufsleben. Der NDR überträgt die Feier ab 16:15 Uhr live im Fernsehen.

Carlo von Tiedemann kam 1971 als Reporter zum NDR-Hörfunk. Ab 1976 moderierte er erstmals "Die aktuelle Schaubude", zu seinen bekanntesten Formaten gehörten zudem die "NDR Quizshow", "Carlos Koch-Chaos" und "Carlo und Wigald auf Kur". Auch als Schauspieler war er gelegentlich zu sehen, etwa in "Großstadtrevier", "Stubbe - Von Fall zu Fall" oder im "Tatort". Am 8. Juni ist er mit 81 Jahren im Albertinen Krankenhaus in Hamburg verstorben.