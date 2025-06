Carl Philip und Sofia von Schweden: So stark ist ihre Liebe

Am 13. Juni 2015 gab Prinz Carl Philip seiner Verlobten Sofia das Jawort in der Stockholmer Schlosskirche. Damals beäugten viele die Beziehung durchaus kritisch, die künftige Prinzessin posierte früher als Bikinimodel. Doch das Paar mauserte sich zur royalen Vorzeigefamilie mit vier Kindern.

Sie haben es allen Kritikern gezeigt: Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40) feiern bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Die Beziehung, die einst so skandalös schien, hat sich offensichtlich zu einer stabilen Ehe gemausert. Statt negativer Schlagzeilen bieten Carl Philip und seine Frau schwedisches Familienidyll: Nach drei Söhnen durften sie im Februar auch eine Tochter willkommen heißen - und erfreuen Royal-Fans regelmäßig mit süßen Kinderfotos zu ausgewählten Anlässen.

Der Rennfahrer-Prinz und das Bikini-Model

Dabei war der Start ihrer Liebe alles andere als einfach. Carl Philip, der immer etwas im Schatten seiner Schwester Kronprinzessin Victoria (47) stand, galt als "Rennfahrer-Prinz", der seine Zeit am liebsten mit Motorsport und Fotografie verbringt. Als dann noch bekannt wurde, dass er eine bürgerliche Frau mit anrüchiger Vergangenheit liebt, war der Skandal perfekt.

Seine Auserwählte Sofia Hellqvist hatte sich ihr Studium mit Modeln finanziert. Unter anderem posierte sie auch als Erotikmodel für das Männermagazin "Slitz". Zudem suchte sie in der Reality-TV-Show "Paradise Hotel" (vergeblich) die große Liebe. Das erschien nicht gerade standesgemäß für ein Mitglied des Königshauses. Doch Sofia legte für ihren Prinzen eine fast märchenhafte Verwandlung hin und lernte in einer für sie eingerichteten Prinzessinnenschule, was für ihre künftige Rolle wichtig ist. Sie ließ sie sich ihre Tattoos entfernen und gründete eine Wohltätigkeitsorganisation für südafrikanische Straßenkinder.

"Sie ist bodenständig und hat eine tolle Persönlichkeit"

Inzwischen sind die skeptischen Stimmen längst verstummt. Sofia hat bewiesen, dass sie Prinzessin kann. Dabei war es reiner Zufall, dass sie Carl Philip überhaupt kennenlernte. Im Sommer 2009 war sie mit Freunden im selben Restaurant in Båstad essen wie der Royal. Er lud sie an seinen Tisch. "Er hatte seine großen, braunen, sehr, sehr freundlichen Augen", erinnerte sich Sofia 2024 in einem an die schicksalhafte Begegnung, die ihr Leben veränderten sollte. "Ich spürte, wie etwas aufblitzte, dachte aber auch: 'So geht es allen Mädchen, wenn sie ihn treffen'."

Von "Liebe auf den ersten Blick" schwärmte Sofia bereits kurz vor der Hochzeit in einem TV-Doppelinterview mit dem Prinzen. Auch Carl Philip zeigte sich darin hin und weg: "Vor allem ist sie wunderschön und hat wunderschöne Augen. Aber sie ist auch ein fantastischer Mensch. Sie ist bodenständig und hat eine tolle Persönlichkeit. Es gibt so viel Gutes, was ich über sie sagen könnte."

Ihren Hochzeitstag feiern sie mit der Taufe ihrer Tochter

Im Juni 2014 folgte die Verlobung, ein Jahr später die Traumhochzeit in der Schlosskirche von Stockholm. 400 Gäste - darunter auch hochrangige Mitglieder anderer europäischer Königshäuser - verfolgten das romantische Jawort. Sofia sah in ihrem Brautkleid der schwedischen Designerin Ida Sjöstedt wie eine echte Prinzessin aus: Das Kleid im Bohème-Look verfügte über viel Spitze, lange Ärmel und eine meterlange Schleppe.

Genau dort, wo sie ihre Liebe besiegelten, wird es zehn Jahre später das nächste große Familienereignis geben: Carl Philip und Sofia kehren mit ihrer kleinen Prinzessin zurück an ihren Hochzeitsort. Ines, die am 7. Februar zur Welt kam, wird am 13. Juni getauft. Der oberste Hofkaplan, Bischof Johan Dalman, und Pastor der Königlichen Hofversammlung, Hofkaplan Michael Bjerkhagen, sollen die Zeremonie leiten. Danach werde die Königsfamilie einen Empfang für geladene Gäste und ein privates Mittagessen veranstalten, hieß es im Vorfeld.

Viertes Kind als "Bonus"

Ines ist das vierte Kind des Paares und die einzige Tochter nach Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4). Die erneute Schwangerschaft war offenbar auch für Sofia selbst eine Überraschung, wie sie im "Vogue"-Interview kurz vor ihrem 40. Geburtstag durchblicken ließ. Sie und ihr Mann seien mit drei Kindern "zufrieden" gewesen, das vierte bezeichnete sie als "Bonus" zum Familienglück.