Cardi B macht Beziehung zu Stefon Diggs offiziell

Cardi B hat ihre Romanze mit NFL-Star Stefon Diggs auf Instagram offiziell gemacht - mit einem gewagten Twerking-Video. Ehemann Offset reagierte prompt mit spitzen Kommentaren auf die Beziehung seiner Noch-Ehefrau.

Cardi B hat eine neue Liebe - und einen bissigen Ex.

Cardi B (32) hat Klartext gesprochen - zumindest in den sozialen Medien. Die "Up"-Rapperin machte ihre Beziehung zu NFL-Star Stefon Diggs (31) mit einem Instagram-Post offiziell, der nichts der Fantasie überlässt. Nur wenige Tage nachdem sie ihren Ehemann Offset (33) öffentlich als "Versager-Vater" beschimpft hatte, zeigte sie sich mit dem New England Patriots-Spieler in trauter Zweisamkeit.

zeigt das Paar bei seiner Memorial-Day-Feier auf einer Jacht in Miami. Auf einem Foto sind die beiden eng umschlungen auf dem Deck liegend abgebildet - doch das war erst der Anfang. Das pikante Highlight des Posts: Ein gewagtes Video, in dem Cardi B in einem schwarzen Tanga-Badeanzug auf Diggs twerkt, während der Football-Star ihren Po betatscht und klatscht.

"Kapitel fünf... Hallo Kapitel sechs", schrieb die Grammy-Gewinnerin kryptisch zu den Aufnahmen. Weitere Bilder zeigten rote Rosen-Bouquets und riesige Teddybären - offenbar Geschenke des Profi-Athleten an seine neue Flamme.

Offset schießt zurück

Die öffentliche Liebesbekundung ließ nicht lange auf sich warten - genau wie die Reaktion von Offset. Der Rapper postete kurz nach Cardis Upload einen kaum verhüllten Seitenhieb auf X (ehemals Twitter): "Gutes Roll-out und PR", schrieb er und löschte den Tweet wieder. Screenshots, , zeigen außerdem, wie er ein Video eines Mannes teilte, der einen Basketball aus dem Bild wirft - begleitet von dem Text: "Heute passe ich."

Diggs ließ die Provokation nicht auf sich sitzen. Der 31-jährige NFL-Spieler antwortete in seiner Instagram-Story mit einem schwarz-weißen Foto von sich beim Fangen eines Footballs. Social-Media-Nutzer interpretierten das als klare Botschaft: "Er sagt: 'Wir sind hier gut aufgestellt, ich habe sie gefangen'", kommentierte ein Fan begeistert die vermeintliche Anspielung.

Von Gerüchten zur großen Liebe

Die Gerüchteküche über eine Romanze zwischen Cardi B und Diggs brodelt bereits seit Februar. Damals wurden die beiden beim gemeinsamen Feiern in New York City gesichtet und verbrachten später auch den Valentinstag zusammen. Ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar hatten sie Anfang des Monats bei einem NBA-Playoff-Spiel im Madison Square Garden, wo sie sich die Boston Celtics gegen die New York Knicks ansahen.

Doch die Beziehung verläuft nicht ohne Turbulenzen. Vergangene Woche sorgte Diggs für Wirbel, als er bei einer Party mit einer Gruppe von Frauen im Bikini flirtete. Laut eines Insiders war die Rapperin "sauer" auf ihren neuen Freund, weil er "mit den Damen geflirtet" habe. "Frauen werfen sich die ganze Zeit an ihn ran, aber sie wünscht sich, dass er nicht zurückflirtet", .

Scheidungskrieg mit Offset tobt weiter

Die neue Liebe spielt sich vor dem Hintergrund eines erbitterten Scheidungskriegs ab. Cardi B hatte die Scheidung von Offset drei Monate vor den ersten Diggs-Gerüchten eingereicht. Die Ehe der beiden, die gemeinsam drei Kinder haben, war von Anfang an stürmisch. Sie lernten sich 2016 kennen, heirateten ein Jahr später. Im Juli 2018 kam ihre erste gemeinsame Tochter Kulture zur Welt, gefolgt von einer Trennung, einer Versöhnung und Sohn Wave im September 2021. Als Cardi B im September 2023 mit dem dritten Kind schwanger war, reichte sie die Scheidung ein. Den endgültigen Schlussstrich zog sie im Juli 2024, als sie zum zweiten Mal die Scheidung einreichte und Offset vorwarf, ein abwesender Vater zu sein, der sich nicht ausreichend um die gemeinsamen Kinder kümmere.