Capital Bra bringt eigenen Eistee auf den Markt

Erst die Pizza, dann der Eistee: Der Rapper Capital Bra bringt im Februar eine eigene Getränkemarke in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen in die Supermarkt-Regale.

Was mit Pizza gut funktionierte, soll jetzt auch mit Eistee klappen: Capital Bra (26, ) bringt ab Februar ein eigenes Erfrischungsgetränk in die Supermarkt-Regale. . Von seinem "BraTee" werden demnach die Geschmacksrichtungen Wassermelone, Zitrone, Granatapfel und Pfirsich zum Start verfügbar sein. Derzeit befindet sich Capital Bra auf Bali, wo er offenbar am Feinschliff für die Getränke arbeitet.

Wie er selbst verrät, hat er bereits sechs Millionen Stück davon verkauft, dafür dankte er Edeka, Rewe und Kaufland. Bereits im Sommer brachte er eine eigene Pizza auf den Markt. Die "Capi Pizza", von der er bereits Millionen verkaufen konnte, wurde zum riesigen Erfolg und war kurz nach dem Verkaufsstart fast flächendeckend ausverkauft.