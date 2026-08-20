Cap, Brille und Bart: Mark Forster überrascht mit neuem Look

Cap, Brille, Bart: Dieses Bild von Mark Forster kennen seine Fans seit Jahren. Nun hat der Sänger auf Instagram eines seiner Markenzeichen abgelegt und sich mit ergrautem Haar gezeigt.

Mark Forster (43) hat auf Instagram seine Kappe abgesetzt. In einem neuen Beitrag ist der Sänger auf mehreren Fotos ohne Kopfbedeckung zu sehen und gibt stattdessen den Blick auf sein inzwischen ergrautes Haar frei, das er leicht zur Seite gekämmt trägt. "Hä omg, einfach Hair Reveal", schrieb Forster selbst .

Die Bilder zeigen ihn in ganz unterschiedlichen Momenten: mit Gesichtsmaske im Friseurstuhl, mit Brille vor der Kamera posierend und im Mantel auf dem Dach eines Gebäudes.

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Immer Cap, Brille und Bart

Für seine rund 1,2 Millionen Follower ist der Anblick ungewohnt. Seit Jahren tritt Forster in der Öffentlichkeit mit Cap, Brille und Bart auf, das Trio prägt sein Erscheinungsbild seit dem Beginn seiner Karriere. Fotos ohne Kappe gibt es von ihm kaum.

Entsprechend deutlich fielen die Reaktionen aus. Kollege Johannes Oerding erkundigte sich scherzhaft: "Was ist deine Hair Routine??" Ross Antony brachte die Stimmung unter dem Beitrag auf den Punkt: "Und alle so: yeahhhhh!!!" Musiker Tom Twers verglich die Fotos mit dem Moment, als Rapper Sido sich erstmals der Öffentlichkeit zeigte: "Fühlt sich an wie Sido ohne Maske."

"Damit war ich von allem davor getrennt"

Dass die Kappe für Forster mehr ist als ein modisches Accessoire, hat der Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. Damals sprach er über seinen Wechsel von der markanten geraden Cap zu einem Modell mit gebogenem Schirm, die mit seinem Imagewechsel einherging. "Ich war der Mark Forster mit dieser geraden Cap, dann habe ich die abgesetzt und eine andere, gebogene aufgezogen. Und damit war ich von allem davor getrennt", sagte er.

Mit seinem Album von 2023 schlug Forster einen reflektierteren Ton an, parallel begann er, im Netz aktiver zu sein. Auf TikTok und Instagram wurde er zur Meme-Figur, zum ungewollten Sinnbild deutscher Bodenständigkeit.