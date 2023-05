Cannes: Dua Lipa und Romain Gavras geben ihr Pärchen-Debüt

Dua Lipa ist frisch verliebt und die ganze Welt soll es sehen. Bei den Filmfestspielen von Cannes zeigte sich die Sängerin mit Regisseur Romain Gavras.

Dua Lipa (27) und ihr Freund Romain Gavras (41) haben sich am Freitagabend das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar erschien bei den 76. Filmfestspielen von Cannes für die Vorführung von "Omar La Fraise". Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass die beiden Stars liiert sind. Bisher hielten sie ihre Beziehung aber aus der Öffentlichkeit fern.

Die Sängerin zeigte sich bei dem Auftritt in Cannes in einem langen schwarzen One-Shoulder-Kleid mit Cut-outs und Beinschlitz. Die Robe stammt vom Label Celine. Dazu kombinierte sie hohe Riemchensandalen und lange Hängeohrringe. Ihre Haare hatte die 27-Jährige zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt, ein langer Pony fiel ihr ins Gesicht. Dua Lipas Partner trug einen klassischen schwarzen Anzug.

In Paris und London zusammen gesichtet

erstmals im Februar mit dem französischen Regisseur in London gesehen. Später wurden die beiden dann Medienberichten zufolge bei der Paris Fashion Week erneut Händchen haltend gesichtet. Gavras ist unter anderem bekannt für die Regie bei Kanye Wests (45) Video "No Church in the Wild".