Calvin Harris ist Vater geworden - und postet die Plazenta

DJ Calvin Harris und seine Frau Vick Hope sind zum ersten Mal Eltern geworden. Doch die Instagram-Posts zur Geburt sorgten für Aufsehen - der Star teilte sehr intime Details.

DJ Calvin Harris (41) und seine Ehefrau Vick Hope (35) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Micah erblickte am 20. Juli das Licht der Welt, wie der schottische Musiker auf Instagram mitteilte. Doch die Fotos zu seinem Post sorgten für Aufsehen - Harris teilte deutlich intimere Details der Geburt, als seine Fans erwartet hatten.

"Am 20. Juli kam unser Junge zur Welt. Micah ist da! Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin voller Ehrfurcht vor ihrer ursprünglichen Weisheit! Einfach so dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah", schrieb der "Feel So Close"-Interpret zu den

Plazenta-Foto und Pillen-Trend

Was jedoch für Diskussionen sorgte: Harris veröffentlichte auch ein Foto der Plazenta seiner Frau sowie Aufnahmen von daraus hergestellten Plazenta-Pillen. Der Trend, die Nachgeburt nach der Entbindung zu konsumieren, hat in den vergangenen Jahren unter Prominenten an Popularität gewonnen.

Die Plazenta ist ein Organ, das sich während der Schwangerschaft in der Gebärmutter bildet und den Fötus über die Nabelschnur mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Andere Celebrities haben ihre Plazenta nach der Geburt ebenfalls verzehrt. Die Wissenschaft ist sich über den gesundheitlichen Nutzen dieser Praxis uneins.

Calvin Harris, mit bürgerlichem Namen Adam Richard Wiles, und die britische Radio- und TV-Moderatorin Vick Hope hatten 2023 geheiratet. Für beide ist es das erste gemeinsame Kind. Der erfolgreiche DJ, der bereits mit Stars wie Rihanna und Taylor Swift zusammengearbeitet hat, zeigte sich in seinen Posts sichtlich überwältigt von der Erfahrung, Vater zu werden.