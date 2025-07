Caitlyn Jenners Managerin stirbt mit 29 Jahren bei tragischem Unfall

Sie war nicht nur Caitlyn Jenners Managerin, sondern auch ihre enge Vertraute und Freundin: Sophia Hutchins ist mit nur 29 Jahren bei einem tragischen Autounfall in der Nähe von Jenners Anwesen in Malibu gestorben.

Trauer um Sophia Hutchins (1996-2025): Die als enge Freundin und Managerin von Caitlyn Jenner (75) bekannt gewordene Unternehmerin ist mit nur 29 Jahren gestorben. berichtet, kam sie am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Das Unglück ereignete sich demnach in der Nähe von Jenners Anwesen in Malibu.

Laut dem Bericht war Hutchins mit einem ATV (All-Terrain Vehicle) unterwegs, als sie in den Stoßfänger eines fahrenden Fahrzeugs mit zwei Insassen krachte. Durch den Aufprall wurde das Quad-ähnliche Geländefahrzeug von der Straße geschleudert und stürzte 100 Meter tief in eine Schlucht. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen, die beiden Personen in dem anderen Fahrzeug blieben unverletzt.

Enge Freundschaft mit Caitlyn Jenner

Sophia Hutchins und die 75-jährige Caitlyn Jenner kannten sich seit 2015, kurz nachdem die ehemalige Olympiasiegerin ihre Geschlechtsumwandlung öffentlich gemacht hatte. Im selben Jahr endete auch ihre Ehe mit Kris Jenner (69). Aus der ersten Begegnung mit Hutchins entwickelte sich schnell eine tiefe Freundschaft und später eine Geschäftspartnerschaft. Seit 2017 fungierte Hutchins als Jenners Managerin und übernahm auch die Position als CEO und Direktorin der Caitlyn Jenner Foundation.

Die Unternehmerin, ebenfalls transgender, war auch mehrfach in Folgen von Jenners Reality-Serie "I Am Cait" zu sehen und begleitete ihre Freundin auf rote Teppiche, unter anderem im vergangenen Jahr zu einem Dinner im Weißen Haus. Über ihre besondere Verbindung sagte Hutchins in einem Interview mit "The Hidden Truth with Jim Breslo": "Wir haben so viel gemeinsam; wir sehen die Welt so ähnlich und wir passen so gut zusammen, weil wir uns gegenseitig herausfordern. Sie fordert mich auf so viele Arten heraus, hat mir erlaubt, auf so viele Arten zu wachsen, und ich hoffe, dass ich sie herausfordere, zu wachsen."

Hutchins war über ihre Freundin auch eng mit der restlichen Kardashian-Jenner-Familie verbunden und deshalb etwa auch bei Kylie Jenners 21. Geburtstagsfeier im Jahr 2018. Zeitweise lebte sie gemeinsam mit Caitlyn Jenner in deren Malibu-Anwesen.